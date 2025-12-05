Avanza País – Partido de Integración Social confirmó que aceptó la renuncia de Phillip Butters a su afiliación partidaria y a su candidatura presidencial para las Elecciones Generales 2026. La decisión fue formalizada mediante la Resolución N° 3502-2025/SNO, firmada por el secretario nacional de Organización, Armando Martín Barrantes Martínez.

En el documento, la agrupación señala que la renuncia “será tramitada conforme a la ley y a las normas electorales vigentes”. Además, precisa que la fórmula presidencial inscrita ante la ONPE “cuenta con el mecanismo de reemplazo establecido para estos casos”.

El partido indicó que, en consecuencia, Avanza País “tendrá una fórmula presidencial para las elecciones generales 2026”. También anunció que el nombre del reemplazante de Butters “será anunciado públicamente después de las elecciones primarias que se llevarán a cabo el 7 de diciembre de 2025”.

La resolución comunica a los coordinadores regionales y a los candidatos al Congreso bicameral que el partido “tendrá fórmula presidencial completa” y exhorta a continuar en campaña rumbo al 12 de abril de 2026.

Asimismo, reafirma el “compromiso de ser una alternativa democrática y dialogante” y de trabajar por un gobierno que “reactive económicamente al Perú en beneficio de todos los peruanos”.

Horas antes, se conoció que Phillip Butters presentó su renuncia irrevocable al partido mediante una carta notarial dirigida al presidente de Avanza País. En ese documento agradeció la invitación hecha en su momento, pero señaló que su salida obedece a motivos políticos y personales.

Indicó además que busca “recuperar” su independencia política para continuar con sus labores profesionales.