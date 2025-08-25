A pesar de que Juan José Santivañez fue censurado hace cinco meses por el Congreso ante su deficiente gestión como titular del Ministerio del Interior, la presidenta Dina Boluarte lo ha nombrado como ministro de Justicia y Derechos Humanos. Ello, pese al incremento de la ola de extorsiones y sicariato que pesó sobre su gestión en el Mininter.

Ante esta situación, la congresista Norma Yarrow pidió al Congreso agendar el debate sobre el proyecto de ley para evitar que cualquier ministro de Estado que haya sido censurado retorne al Gabinete.

“Pido al Congreso que se agende con urgencia el Proyecto de Ley 3022/2022-CR, de mi autoría. Los ministros censurados por el Congreso de la República por su incompetencia no deben volver al cargo. Con esta reforma constitucional, ministros cuestionados no volverán al gabinete”, indicó la parlamentaria en su cuenta de X.

El regreso de Juan José Santiváñez

Como se recuerda, el último 23 de agosto Dina Boluarte tomó juramento a tres nuevos ministros, entre ellos Juan José Santiváñez. Esto se realizó en una ceremonia que fue informada a la prensa con solo minutos de anticipación y que se realizó en Palacio de Gobierno.

Pese a los cuestionamientos, la mandataria no ha dudado en brindarle su respaldo y lideró el último domingo la ceremonia de relevo de la Guardia de Honor en Palacio de Gobierno, junto a Santivañez y otros ministros, siendo su primera aparición oficial tras su retorno al Consejo de Ministros.

Sobre Santiváñez pesan investigaciones fiscales por presunto abuso de autoridad y supuestos actos de corrupción. Esto, luego de hacerse públicos diversos audios que Santiváñez, supuestamente, habría enviado al efectivo policial, indicando que la PNP protegía al prófugo Vladimir Cerrón, y también acciones contra la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac). Santiváñez ha negado ser uno de los interlocutores del audio grabado, pero se rehúsa a pasar por el peritaje.

En más de una oportunidad, diversas fuentes de Palacio han señalado a El Comercio que Juan José Santivañez goza de la entera confianza de la jefa de Estado por encima del propio premier Arana y su hermano Nicanor Boluarte.