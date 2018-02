Piden que proyecto de Mauricio Mulder se debata en comisiones

Las bancadas de Peruanos por el Kambio, Acción Popular, Nuevo Perú y el Frente Amplio plantearon que el proyecto de ley del aprista Mauricio Mulder, que prohíbe al Estado publicitar en medios de comunicación privados, sea analizado en las comisiones de Transportes y Comunicaciones y de Constitución del Parlamento.

Durante el debate en la Comisión Permanente, el congresista oficialista Juan Sheput dijo que “no se puede limitar la capacidad de un gobierno a comunicar y a rendir cuentas”.

Explicó que los medios de comunicación públicos no tienen “la cobertura necesaria” ni el alcance de los privados.

El portavoz alterno de Peruanos por el Kambio también criticó que la iniciativa establezca que el Estado debe dar a conocer campañas y resultados en las redes sociales.

“Mucha gente puede tener acceso a teléfonos celulares, pero no a datos, que es una cuestión completamente distinta, tiene el dispositivo pero no tienen acceso a datos, por lo tanto no van a poder acceder a las redes sociales. Al ser este un tema complejo que amerita una mayor discusión”, manifestó.

Sheput, en esa línea, dijo que el proyecto de Mauricio Mulder no se debe “discutir” en la Comisión Permanente, sino en comisiones especializadas.

El parlamentario oficialista consideró que “existe un abuso” en el gasto del Estado en publicidad que el Congreso “tiene que limitar”, pero no puede fijar que los gobiernos no tengan la posibilidad de comunicar.

A su turno, el vocero del Nuevo Perú, Alberto Quintanilla, presentó una cuestión previa para la iniciativa de Mulder sea vista por las comisiones de Transportes y Comunicaciones y Constitución.

Quintanilla dijo que “más que prohibir la publicidad en los medios privados, esto debería regularse”.

El congresista del Frente Amplio, Wilbert Rozas, también cuestionó que la iniciativa de Mulder haya sido exonerada del trámite de comisión e indicó que tiene “un trasfondo político”.

-El fujimorismo plantea topes-

La presidenta de la Comisión de Constitución, la congresista fujimorista Úrsula Letona, criticó que el Ministerio de Salud (Minsa) haya registrado gastos en publicidad mayores al 10% de su presupuesto.

Letona propuso que se fije un tope del presupuesto institucional de apertura para los gastos publicitarios de cada sector.

“Yo quería proponer que establezcamos un tope máximo en el presupuesto institucional de apertura de cada sector, que se establezca que cada entidad que conforma tanto el Poder Ejecutivo, el gobierno nacional o subnacionales, tengan un topo en el presupuesto institucional de apertura para gastos de publicidad”, refirió.

Por su parte, el congresista de Acción Popular Víctor Andrés García Belaunde opinó que el proyecto de Mulder debe ser debatido en la Comisión de Transportes y Comunicaciones, donde también hay otra iniciativa de su bancada para regular el gasto estatal en publicidad.

-Mulder criticó a relator-

Durante la exposición de su proyecto de ley, el congresista aprista Mauricio Mulder cuestionó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por enviar a su relator especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, a realizarle pregunta sobre su iniciativa.

“Y si los señores de la CIDH se arañan, se molestan, bueno que se reviente, no tengo nada que responderle al ilustre ciudadano uruguayo que gana 30 mil soles en la CIDH. Eso tiene que quedar claro porque él defiende a los dueños de los medios de comunicación y no al acceso de los ciudadanos a la información”, remarcó.

Unas horas después del debate, Mulder informó que su proyecto quedó en "cuarto intermedio" hasta el próximo miércoles.

Añadió que las bancadas de Fuerza Popular, Nuevo Perú, Acción Popular y Alianza para el Progreso presentaron "importantes aportes" que mejoran su iniciativa.



