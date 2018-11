Pier Figari, asesor de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció sobre la situación que atraviesa el partido naranja y remarcó que, a su juicio, se verá un “efecto resorte” luego de pasada la crisis que actualmente enfrenta.

“[¿Es el fin de Fuerza Popular como la hemos entendido?] No, yo creo que esto va a tener el efecto resorte: se contrae, es una situación de crisis, pero luego se va a expandir”, dijo Pier Figari en el programa “Cuarto Poder”.

El fiscal José Domingo Pérez ha solicitado 36 meses de prisión preventiva en contra del asesor, al igual que contra Keiko Fujimori, por presuntamente pertenecer a una organización criminal dedicada al lavado de activos.

Figari calificó de “desagradable” la acusación de la fiscalía y consideró que “lo que está haciendo el Ministerio Público es "satanizar" el trabajo de un asesor político en temas de comunicación”.

“No he hecho nada de lo que se me está acusando. Sí considero que llevarme a prisión es un exceso, un atropello. He demostrado de todas formas que no hay razones para se me lleve a prisión, ni a mí ni a los que están en investigación”, expresó Pier Figari en otro momento.

Sobre su trabajo como asesor de Fuerza Popular, Pier Figari reconoció que en los últimos tiempos sí hubo “circunstancias difíciles” y “de confrontación”.

“Si una las mira en retrospectiva y vuelve a ponerle ‘play’, quizás sí, quizás pudo haber momentos de menor confrontación, es cierto, pero quiero ser bastante claro, yo no estoy acá [acusado] por un tema de que si fui confrontacional o si mis sugerencias, opiniones fueron confrontacionales”, aseveró.