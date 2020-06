Por orden del juez Víctor Zúñiga Urday, Pier Figari Mendoza continuará un año más recluido en el penal Miguel Castro Castro mientras es investigado por el caso de los presuntos aportes ilícitos de Odebrecht a Fuerza 2011. Este lunes el Poder Judicial revisará la apelación contra la ampliación a la prisión preventiva.

El exasesor de Keiko Fujimori es pieza importante de la investigación a cargo del fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo especial. Es sindicado como parte de la cúpula de la presunta red criminal liderada por Keiko Fujimori dedicada al lavado de activos.

Horas antes de que se cumpla con el plazo de prisión preventiva establecido, el juez Zúñiga dictó una orden de ampliación de la medida, que evitó que Figari sea excarcelado.

En setiembre del año pasado, la Corte Suprema declaró fundado el recurso de casación de Pier Figari y dispuso reducir el plazo de prisión preventiva de 36 a 18 meses.

En espera de la apelación

Aurelio Pastor, abogado de Pier Figari, informó a este Diario que el domingo pasado se presentó la apelación contra la ampliación a la prisión preventiva. Según indicó, están a la espera de la resolución que concede el recurso y ordena elevar la apelación a segunda instancia.

Pastor señaló que cuando el recurso llegue a la instancia superior la sala notificará el día y hora de la audiencia de apelación.

El letrado sostuvo que en la apelación discrepan del juzgado sobre la prolongación de la prisión preventiva. “Consideramos que la complejidad de la investigación no puede ser cargada a la libertad del señor Figari. La fiscalía tiene derecho a utilizar todo el tiempo que la ley le otorga, pero haber convertido la investigación en extremadamente compleja no puede trasladarse a la libertad del señor Figari”, dijo.

Sobre el peligro de obstaculización, añadió que “los elementos que se tomaron en cuenta para la prisión preventiva no pueden ser aplicados a una prolongación, sobre todo cuando ésta obedece a elementos extraños al comportamiento y a la imputación que existe contra el señor Figari”.

Durante la audiencia previa a la decisión judicial de ampliar la prisión preventiva, Pier Figari indicó que durante la investigación ha mostrado una actitud de sometimiento a la acción de la justicia.

“Se me dice que soy parte de una organización criminal y que dentro de esta existen brazo y de mí se dice que soy el brazo político. Y en mi percepción, porque tengo derecho a expresar mis ideas; si soy brazo político, entonces soy un preso político. No veo en que parte de la ley calza de que yo, poniéndome prisionero político, soy una persona rebelde peligrosa y que me quiero escapar”, manifestó ante el juez.

Figari añadió que de salir de prisión no se comunicará con los implicados a la investigación o a Fuerza Popular.

La posición del equipo especial

De acuerdo a la tesis del Ministerio Público, Pier Figari pertenece a una organización criminal dedicada al lavado de activos al interior de Fuerza Popular para recibir y disponer de aportes ilícitos de la empresa brasileña Odebrecht.

La fiscalía lo sindica como parte de la cúpula de la presunta red criminal que lidera Keiko Fujimori.

Para sustentar la ampliación de la prisión preventiva, el fiscal José Domingo Pérez sostuvo que en libertad, “el imputado pudiera sustraer a la acción de la justicia u obstaculizar la investigación probatoria de la justicia”.

Precisó que la ley no indica que deban existir nuevos elementos para sustentar el pedido de ampliación, y añadió que desde que se dictó la prisión preventiva contra Figari, ha determinado ampliaciones en la investigación.

“El investigado Pier Figari tiene que permanecer 12 meses más en el establecimiento penitenciario porque el peligro de la obstaculización a la actividad probatoria”, sostuvo.

Figari, pese a estar en prisión, ha desarrollado acciones para obstaculizar la investigación como parte de la cúpula de la presunta organización criminal, dijo el fiscal.

En audiencia, presentó las publicaciones en las redes sociales de Figari donde califica de “odio fiscal” las decisiones de Pérez Gómez. También citó declaraciones de Figari donde se considera un prisionero político de nuestro país.

“El Ministerio Público está solicitando los 12 meses que establece la ley; plazo en el que se debe finalizar la investigación preparatoria”, manifestó.

La decisión del Poder Judicial

Poder Judicial declara fundado pedido fiscal contra Pier Figari

La ampliación de la prisión preventiva fue declarada fundada por el juez Víctor Zúñiga, al valorar que existen circunstancias que tornarían difícil la investigación en la que ha sido incluido Figari.

Para el magistrado, el número de investigados (62) hace que las pesquisas sean complejas y que incrementen los actos de investigación.

Al iniciar la investigación preparatoria, el número de investigados en el caso era de 51 personas, luego se incorporaron 6 investigados más. Otro punto a considerar es la cantidad de delitos presuntos investigados.

“(…) entendemos que representa especial dificultad por el número de investigados, ya que no puede considerarse una circunstancia normal, sino de especial dificultad, como se ha sustentado líneas arriba, no es lo mismo procesar a diez o sesenta personas, sobre este aspecto viene lo que deriva sobre la interrogante formulada, cuando se investiga a un número menor de personas serán menos los actos de investigación”, indica el juez en su resolución.

Para el juzgado, las diligencias del Ministerio Público se habrían visto interrumpidas debido a la emergencia generada por la pandemia del COVID-19.

Otro argumento es que el Poder Judicial sostiene que continúa el riesgo de que Figari se sustraiga de la justicia u obstaculice la investigación.

El magistrado también apuntó que Figari no pertenece a la población de riesgo frente al contagio del coronavirus, al tener 43 años y no presentar condiciones preexistentes de salud.