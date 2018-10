Pier Figari: “Yo no soy miembro de una organización criminal”

Su celular ha sido requisado. Le comentamos a Pier Figari algunos detalles que no conoce por haber estado detenido y desconectado. Es buen momento para hablar de la criminalización de la política y qué ha hecho Fuerza Popular para padecerla o para merecerla.

— Un testigo protegido dice que usted participó en reuniones y decisiones sobre el aporte escamoteado de Odebrecht.

Nunca. Cuando digo nunca es nunca. Es alguien que debe estar inventando porque quienes me conocen saben que no sé nada de temas que tienen que ver con dinero, soy un cero a la izquierda. Y dice el testigo que fue en El Bucaré.

—¿Por qué no admitir que hubo un aporte de Odebrecht, más allá de que implique delito o falta?

Porque no lo hubo, no tengo conocimiento. No conozco esos temas.

—Si se prueba el aporte –y ya hay indicios financieros, registro de llamadas entre Yoshiyama, Bedoya Cámere y gente de Odebrecht, ¿no sería su mejor deseo que eso se juzgue como faltas a la norma electoral y no como delito?

Mi mejor deseo es que se aclare todo y se vea que todo está en orden. Me dices que hay indicios y llamadas, no soy la persona para entrar en detalles que no conozco.



—Para salir adelante, ¿por qué no dicen se han cometido faltas a la normativa electoral, pero no nos juzguen como organización criminal?

Tratando de entender lo que quieres decir, creo que hay un problema, se está criminalizando la política, se está tratando a los partidos como organizaciones criminales. Yo no soy parte de una organización criminal, no soy un delincuente. Mas allá de cualquier aporte, los partidos deben tener multas, una normativa, ser fiscalizados con más acuciosidad, todo lo que quieras; pero no llegar a estos extremos en los que tiran una red y jalan y jalan.

