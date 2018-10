Pier Figari: Pedido de prisión de Pérez presenta “inconsistencias”

Pier Figari, asesor de Keiko Fujimori, afirmó que los motivos que argumentó el fiscal José Domingo Pérez para que se le ordene prisión preventiva en su contra presentan “inconsistencias”, ya que se le acusa sin prueba alguna.

“El señor fiscal ha hecho una serie de acusaciones contra mi persona en su exposición, como ustedes lo han podido ver, sin ninguna prueba […]. Realmente espero que el señor juez esté escuchando, así lo anhelo, y esté tomando apunte de estas inconsistencias contra mi persona”, manifestó Figari en diálogo con la prensa.

En ese sentido, agregó que su abogado, Humberto Abanto, demostró que ninguno de las imputaciones expuestas por el fiscal José Domingo Pérez lo vinculan a hechos ilícitos.

“Hoy día hemos visto que mi abogado, el señor [Humberto] Abanto, ha empezado a desmenuzar uno por uno [los argumentos del fiscal José Domingo Pérez] y, sorpresa, ninguno me vincula. Y no solo no me vincula, sino que no me menciona”, afirmó.

Por último, Pier Figari afirmó que confía en las personas que laboran dentro del partido político Fuerza Popular, pues no tiene ninguna razón "para dudar de ellos".

“Yo confío en la gente que trabaja en mi partido [Fuerza Popular]. Yo no tengo razones [para dudar], nunca he visto nada raro y no tengo razones para desconfiar de nadie”, acotó.

La audiencia de este sábado ha tenido como punto central el requerimiento fiscal contra Pier Figari, asesor de Keiko Fujimori.