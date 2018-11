Pier Figari, asesor de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, afirmó que no tiene un mal concepto de Rolando Reátegui y que quizá el congresista le podría preguntar al testigo protegido de la fiscalía "por qué miente".

"Quizá Rolando Reátegui le podría preguntar al testigo protegido por qué miente. Capaz podrá saber por qué miente. Sobre él no tengo un mal concepto, siempre he tenido una buena relación con él", expresó el también ex dirigente de Fuerza Popular en una entrevista en la emisora RPP.

La semana pasada, el congresista Reátegui reconoció que es testigo del fiscal José Domingo Pérez, quien investiga a Keiko Fujimori por el delito de lavado de activos. Figari también es uno de los implicados en la indagación.

Tras las duras críticas que he recibido. Aquí mi verdad: pic.twitter.com/AAoHePC6pI — Rolando Reátegui (@RoloReategui) 24 de octubre de 2018

Además, Figari cuestionó la decisión del juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, de dar a conocer el miércoles su resolución que ordenó 36 meses de prisión preventiva para Keiko Fujimori.

"El día de ayer, en una audiencia en la que se debería ver el caso del señor [Augusto] Bedoya, el juez decidió ir en contra de lo establecido y de manera antojadiza decidió ver el caso de Keiko Fujimori", enfatizó.

Respecto a las conversaciones publicadas en el chat La Botica, en el que participaban miembros de Fuerza Popular, Figari señaló que esas conversaciones "obedecen a opiniones políticas y sugerencias de un asesor político en comunicaciones, que corresponden al ámbito privado".

"La Botica es un chat privado y el fiscal se ha encargado de hacerlo público", refirió Figari.

Asimismo, calificó de "mentiroso" al testigo protegido de la fiscalía.

En otro momento, Figari afirmó que en el 2011 era personero legal de Fuerza 2011 y que la investigación fiscal se ha convertido "en un reality de la criminalización de la política".

"Podrán tratar de apretarme, pero se equivocan. Qué tengo que ver yo en una reunión en donde se veían temas contables. No tiene pies ni cabeza", sentenció.