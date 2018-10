Pier Figari: "No satanicen el cargo de asesor político"

El abogado y ex dirigente de Fuerza Popular Pier Figari, quien podría recibir una orden de prisión preventiva de 36 meses en los próximos días, reiteró este domingo que no hay razones de fondo en el requerimiento del fiscal José Domingo Pérez y pidió "no satanizar" su cargo de asesor de Keiko Fujimori.

"No satanicen el cargo de asesor político. Soy tan ser humano como cualquier otro peruano. Por razones políticas, porque no hay razones de fondo, tengo que afrontar esto", dijo en una entrevista en el programa de televisión "Panorama".

El fiscal José Domingo Pérez sustentó el último sábado el pedido de de prisión preventiva para Pier Figari, al considerar que formaría parte del núcleo de una organización criminal que tomaba decisiones dentro del partido Fuerza Popular.

Durante la cuarta audiencia en la que se evalúa el pedido de prisión preventiva para 11 personas, entre ellas Keiko Fujimori, el fiscal del Equipo Especial Lava Jato señaló que Figari y Ana Herz son las personas de confianza de la lideresa de Fuerza Popular, con quien integran la llamada “cúpula” del partido.

En su sustentación, Pérez también indicó que, de acuerdo con el testimonio de un testigo protegido, “Pier Figari le indica al congresista Rolando Reátegui que le van a dar dinero para que puedan cubrir las donaciones y aparezcan a nombre de otras personas”.

Al respecto, Figari negó haber asistido a alguna reunión en la que se hayan tratado temas del financiamiento de la campaña o contables. Aseguró que la imputación de dicho testigo protegido es falsa y descartó que haya existido dicha reunión con el congresista Rolando Reátegui u otros miembros del partido.

"Nunca he estado en reuniones con temas contables, económicos, de plata. [...] Soy un asesor político en temas de comunicación. No soy un asesor contable en temas financieros. No sirvo para los números. No soy un hombre de negocios", remarcó.

Finalmente, sobre el chat "La Botica" donde interactuaba con Keiko Fujimor, Ana Herz y un grupo de parlamentarios de Fuerza Popular, señaló que lo escrito respecto al fiscal Pérez, a quien se ordenaba desprestigiar en los medios, era en la "esfera privada" cuando estaban "deteniendo arbitrariamente a mi jefa".

"Es una esfera privada. El señor fiscal en la esfera pública ha hecho cosas que uno tiene derecho a reclamar. Yo también soy tan ser humano como él", concluyó.