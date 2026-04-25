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Resumen

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“Conforme a los párrafos precedentes, se verifica a nivel de sospecha inicial que los datos objetivos descritos precedentemente, referidos a la comisión del delito de colusión agravada atribuidos a Piero Corvetto Salinas, José Samamé Blass, Juan Phang Sánchez, Williams García Velásquez Flores Bancho, Hilda Otoya Alvarado y Juan Alvarado Pfuyo, permiten sostener que en efecto se constata elementos razonables de la comisión del delito (…)”.

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