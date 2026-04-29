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Resumen

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Chats de presuntas coordinaciones para un direccionamiento a favor de la empresa Servicios Generales Galaga S.A.C., y un pasaporte hallado en casa de Piero Corvetto, forman parte de los elementos de convicción que sustenta el pedido de impedimento de salida del país contra el exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y otras seis personas.

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