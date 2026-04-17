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Piero Corvetto Salinas, jefe de la Oficina Nacional de Procesos electorales (Onpe) debe acudir este viernes ante la oficina de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional del Perú (PNP), a fin de declarar por el escándalo del material electoral que no fue entregado el último 12 de abril durante las Elecciones Generales 2026.

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