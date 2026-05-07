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Resumen

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El funcionamiento del sistema “Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE)” se encuentra en la mira del Ministerio Público (MP) que investiga las presuntas irregularidades en las licitaciones que realizó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para la compra de bienes y servicios para ser utilizados durante las Elecciones Generales 2026.

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