El Oficio Nro. 2233-2026-COMOPPOL PNP/DIRNIC/DIRCOCOR-PNP-DIVIDCAP, al que accedió El Comercio, fue ingresado la tarde del lunes (16:35 horas) ante el Ministerio Público.

El mismo contiene el INFORME N° 304-2026-COMOPPOL PNP/DIRNIC/DIRCOCOR-DIVIDCAP donde se recomienda la detención preliminar y allanamientos contra “funcionarios, servidores y particulares” presuntamente “involucrados en la presunta concertación, direccionamiento y ejecución irregular del servicio de transporte de carga para el despliegue y repliegue de material electoral” durante las Elecciones Generales 2026.

Según se detalla en el oficio, de las investigaciones se desprenden diversos hechos “con presunta incidencia en el delito de colusión agravada y otros delitos contra la administración”.

Como se recuerda, Corvetto Salinas se encuentra inmerso en un escándalo -aún como testigo- tras iniciarse una investigación fiscal al conocerse que la empresa Galaga S.A.C, que ya había sido penalizada por incumplimiento de contrato, fue nuevamente contratada para elaborar el reparto de material electoral.

Además, debido a circunstancias que se vienen investigando, la ONPE y la empresa Galaga S.A.C no cumplieron con la entrega de material electoral en 11 locales de votación, afectando a cerca de 60 mil electores, el 12 de abril, día de los comicios.

“(…) el cual recomienda medidas limitativas de derechos consistentes en detención preliminar judicial por e l plazo de siete (07) días; así como allanamiento con descerraje, registro domiciliario, personal y vehicular, incautacion de documentos, soportes digitales y visualización y/o extracción de información digital, contra funcionarios, servidores y particulares presuntamente involucrados en l a concertación, direccionamiento y ejecución irregular del servicio de transporte de carga para e l despliegue y repliegue d e material electoral de las Elecciones Generales 2026 (…)” Oficio de DIRCOCOR

La mañana del martes, el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, señaló que si bien la solicitud de detención preliminar ha sido presentada al organismo que preside (Ministerio Público), dicho documento todavía no llega a manos de un fiscal.

“Efectivamente hay una solicitud, un informe de la policía, respecto a la solicitud de detención preliminar de varios funcionarios de la ONPE entre ellos Piero Corvetto”, dijo en Exitosa.

Fuentes vinculadas al caso señalaron a este Diario que, de acuerdo al informe, se podría configurar una responsabilidad directa contra Corvetto Salinas al ser jefe de toda la entidad, esto es de diversas oficinas gerenciales y personajes relacionados con la elaboración del requerimiento del servicio de traslado de material electoral.

Ahora, el Quinto Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima deberá analizar el informe emitido por Dircocor y determinar si solicita al Poder Judicial las medidas limitativas recomendadas.

Si el fiscal decide presentar el requerimiento de detención preliminar, el Poder Judicial deberá analizar el pedido de manera interna. Para este proceso no se necesita una audiencia.

Corvetto Salinas llegó la tarde del martes hasta el despacho de la Fiscalía Anticorrupción que investiga presuntos actos irregulares en el Caso ONPE, a fin de que cumplir con la diligencia de la entrega de su pasaporte y firma de un acta de sujeción a la investigación.

Este Diario se comunicó con su abogado, Ricardo Sánchez, a fin de conocer su posición sobre el posible escenario de una detención preliminar en contra de su patrocinado y si este acudirá a la fiscalía, pero prefirió no pronunciarse.

“Por ahora no es posible dar entrevista alguna, mi trabajo es netamente técnico y con respeto a la reserva de las investigaciones.” Ricardo Sánchez, Abogado de Piero Corvetto

Corvetto ingreso al sede fiscal sin brindar ninguna declaración sobre la investigación, donde aún es testigo.

El exfuncionario señaló brevemente que las razones de su renuncia a la Onpe se encontraban en la carta que presento horas antes.

Pasado el mediodía del martes, Corvetto Salinas anunció a través de sus redes sociales que había presentado su renuncia al cargo ante la Junta Nacional de Justicia.

Su abogado confirmó a este medio la renuncia al cargo de Corvetto.

El cargo es irrenunciable de acuerdo a la Ley Orgánica de la ONPE; sin embargo, Corvetto precisó, en el oficio enviado a la JNJ, que su salida era “necesaria e impostergable” luego de los problemas técnicos operativos suscitados en el despliegue del material electoral en determinados sectores de Lima Metropolitana durante el 12 de abril.

Según indicó otra razón es al estar “por finalizar el procesamiento de actas de la elección presidencial, por parte de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales - ODPE a nivel nacional; y se organice y ejecute la segunda vuelta de la elección presidencial en un contexto de mayor confianza ciudadana con la ONPE”.

“Deseo que mi renuncia contribuya a generar un clima de mayor confianza hacia las elecciones, y estoy seguro de que quien me suceda va a contribuir a construir un contexto político adecuado para la celebración exitosa de la segunda vuelta presidencial”, precisó en el documento.

Piero Corvetto-Junta Nacional de Justicia

Minutos después la Junta Nacional de Justicia, a través de un comunicado, anunció que había aceptado la renuncia de Corvetto Salinas.

“Luego de la deliberación, se acordó aceptar por unanimidad, a partir de la fecha, la renuncia presentada por el señor Piero Alessandro Corvetto Salinas al cargo de jefe de la ONPE. Además, se acordó comunicar el presente acuerdo al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec) y la ONPE para los fines de ley”, indicaron.

Corvetto Salinas continuará siendo investigado por la JNJ, pese a que ya no ejercerá la titularidad como jefe de ONPE.

Además, la JNJ deberá ahora anunciar cuál será el proceso que seguirá para la designación del nuevo jefe de ONPE -titular o encargado- para continuar con la segunda vuelta electoral de las Elecciones Generales 2026.

Piero Corvetto, jefe de la ONPE. Fotos: Joel Alonzo @ photo.gec

Hace unos días, la Procuraduría Anticorrupción solicitó que Corvetto Salinas sea incluido como investigado en el caso, tras señalar que se habría incurrido en presuntos actos irregulares que debían ser esclarecidos.

Mientras que el Comando de Operaciones Policiales dispuso el sábado 18 de abril por la noche “extremar las medidas de seguridad” en puertos, aeropuertos, terrapuertos, puestos de vigilancia y zonas de frontera, incluyendo el refuerzo de personal policial.

Cabe precisar que el empresario Juan Charles Alvarado, fundador y representante de la empresa logística Galaga S.A.C también llegó hasta la sede fiscal a fin de rendir su declaración.

Según su abogado, Cristian Castillo, su patrocinado se presento de manera “voluntaria” ya que días antes habían acudido a presentar pruebas que, supuestamente, demostrarían que no cometieron irregularidades.

Conversación entre funcionario ONPE y Galaga, a la que tuvo acceso El Comercio. Foto: cortesía

Otorgan competencia nacional a fiscalía anticorrupción que investiga Caso ONPE

De otro lado, el Quinto Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima tendrá competencia nacional para realizar todos los actos de investigación vinculados a denuncias por corrupción sobre el proceso electoral.

Así quedó oficializado a través de una resolución firmada por el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, notificada al Subsistema Anticorrupción.

Esto significa que el Quinto Despacho de la Segunda Fiscalía Anticorrupción de Lima seguirá a cargo de la denuncia por presuntas irregularidades en la adjudicación del reparto de material electoral a la empresa Galaga SAC; y además asumirá competencia sobre las denuncias que vinculen con presuntos actos de corrupción a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe).

FISCAL DE LA NACION-COMPETENCIA FISCALIA ANTICORRUPCIÓN DEL CASO ONPE

Por ello, se dispuso que la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima Centro remita las denuncias al Quinto Despacho.

“Disponer que el Quinto Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima asuma el conocimiento de las denuncias interpuestas en el Distrito Fiscal de Lima Centro por hechos relacionados con el proceso de las Elecciones Generales 2026, así como, las denuncias por delitos de corrupción de funcionarios que viene conociendo conjuntamente con la Policía Nacional del Perú, y las denuncias nuevas relacionadas con estos hechos, que se presenten posteriormente”, se indica en el documento.