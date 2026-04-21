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Resumen

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El Quinto Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima recibió la recomendación de la División de Investigación de Delitos Contra la Administración Público de la Policía Nacional (Dircocor) para que se soliciten medidas de detención preliminar -por siete días- en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe) durante el proceso de las Elecciones Generales del 2026, donde se encuentra implicado Piero Corvetto.

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