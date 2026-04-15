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Corvetto fue ratificado como jefe de la ONPE en el 2024.
Corvetto fue ratificado como jefe de la ONPE en el 2024.
Por Thalía Cadenas

El jefe de la Oficina Nacional de Proceso Electorales (ONPE), Piero Corvetto, está contra las cuerdas debido al ineficiente desempeño del organismo en la realización de las elecciones generales 2026.

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