Resumen

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En el año 2020 en plena campaña al Congreso, el entonces candidato de Juntos por el Perú y exprocurador anticorrupción, Julio Arbizu, durante una conferencia de prensa. A su derecha el tambien entonces candidato de su partido, Roberto Sánchez.
En el año 2020 en plena campaña al Congreso, el entonces candidato de Juntos por el Perú y exprocurador anticorrupción, Julio Arbizu, durante una conferencia de prensa. A su derecha el tambien entonces candidato de su partido, Roberto Sánchez.
Por Redacción EC

El Estudio de Abogados Arbizu & Gamarra asumió la defensa legal de Piero Corvetto, exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) tras la renuncia de primera defensa legal y poco antes de que el Poder Judicial evalúe el pedido fiscal de 18 meses de impedimento de salida del país.

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