El Estudio de Abogados Arbizu & Gamarra asumió la defensa legal de Piero Corvetto, exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) tras la renuncia de primera defensa legal y poco antes de que el Poder Judicial evalúe el pedido fiscal de 18 meses de impedimento de salida del país.

El estudio está liderado por los abogados Julio Arbizu y Ronald Gamarra.

Según consigna el portal Infogob del Jurado Nacional de Elecciones, Arbizu figura como “afiliado valido” de Juntos por el Perú.

En dicho portal, se precisa que inició su afiliación el 28 de setiembre del 2020. Previamente, integró el Partido Nacionalista Peruano hasta el 16 de octubre del 2019.

En el año 2020 en plena campaña al Congreso, el entonces candidato de Juntos por el Perú y exprocurador anticorrupción, Julio Arbizu, durante una conferencia de prensa. A su derecha el tambien entonces candidato de su partido, Roberto Sánchez.

Además, Arbizu postuló sin éxito en las elecciones congresales extraordinarias del 2020 por el partido Juntos por el Perú, cuyo actual candidato presidencial Roberto Sánchez confía en pasar a la segunda vuelta.

Informamos que hemos asumido la defensa legal de Piero Corvetto, exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), convencidos de la necesidad de que toda investigación se conduzca con estricto respeto al debido proceso, a la objetividad y a las garantías… — Estudio Arbizu & Gamarra (@ArbizuGamarra) April 29, 2026

Este anuncio se dio poco después de conocerse sobre la renuncia del primer abogado de Corvetto, Ricardo Sánchez Carranza, y que la Fiscalía Supraprovincial anticorrupción sustentará este jueves su pedido de 18 meses de impedimento de salida del país para Corvetto.