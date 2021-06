El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, aseguró este jueves que si un ciudadano figura como habilitado para sufragar en una mesa y no acude a su local designado, “su voto no se cuenta”.

El funcionario reiteró que los ciudadanos fallecidos que figuran en el padrón electoral “no votan” y explicó que en la historia de la institución no se han producido casos de “fallecidos votando”.

“En el Perú los muertos no votan, es absolutamente lógico que en un padrón electoral que ha sido elaborado por la Reniec existan fallecidos, sobre todo porque tiene un cierre de un año y ese padrón que ha cerrado ha tenido en este año la lamentable novedad de 180 mil muertes adicionales a lo que históricamente hemos tenido”, sostuvo en diálogo con Canal N.

“No tenemos ningún caso de una persona que haya fallecido y haya votado, eso no existe. Si una persona figura registrada en una mesa y no asiste a votar, su voto no se cuenta”, señaló.

En otro momento, Corvetto aseguró que su entidad se encuentra preparada para la segunda vuelta de los comicios presidenciales este domingo e indicó que la elección “va a reflejar la voluntad popular”.

“Tengan la absoluta certeza que la institucionalidad electoral garantiza que se va a reflejar la voluntad popular. Hemos trabajado de la mano del JNE presidido por Jorge Luis Salas Arenas y estamos haciendo una muy buena elección en un contexto muy complejo en todo aspecto”, manifestó.

