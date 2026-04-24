Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional (Dircocor) y la Fiscalía realizan este viernes un operativo de allanamiento en inmuebles vinculados a ex jefe de ONPE, Piero Corvetto, y otros por presunto delito de colusión.