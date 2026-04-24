La Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional (Dircocor) y la Fiscalía realizan este viernes un operativo de allanamiento en inmuebles vinculados a ex jefe de ONPE, Piero Corvetto, y otros por presunto delito de colusión.

La medida alcanza a 12 inmuebles de exfuncionarios de la ONPE y del representante legal de empresa Galaga en distintos distritos de Lima como Miraflores, Lince, La Molina, San Juan de Lurigancho, Lurín y Breña.

Operativo en vivienda de Piero Corvetto

Las diligencias están a cargo del fiscal Raúl Martínez, del Quinto Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima.

🚨 #ÚltimoMinuto | En estos momentos, la @DircocorPNP ejecuta 12 allanamientos, incluyendo inmuebles vinculados al exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, exfuncionarios y al representante legal de la empresa Galaga. Por el presunto delito de colusión agravada. pic.twitter.com/OpnPEmTA7e — DircocorPNP (@DircocorP) April 24, 2026

El operativo fue autorizado por el juez Manuel Chuyo, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria contra Funcionarios.

#AHORA Preciso momento del operativo en la vivienda de Piero Corvetto, ex jefe de ONPE, a cargo de agentes de la Dircocor de la PNP y de la fiscalía pic.twitter.com/2VIOIE0Iax — Política El Comercio (@Politica_ECpe) April 24, 2026

Justamente en el marco de este caso, la Fiscalía Anticorrupción dispuso diversas diligencias con la finalidad de recabar información sobre el caso.

Los pedidos incluyen los correos electrónicos institucionales de Juan Antonio Phang Sánchez (suspendido subgerente de Producción Electoral) y José Edilberto Samamé Blas (exgerente de Gestión Electoral).

También de Hilda Elizabeth Otoya Alvarado, María Gómez Fernández, Willian Martín García Velásquez y Lilia Flores Bancho.