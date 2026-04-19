A pesar del caos generado el 12 de abril, Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), no ha dado señales reales de intentar renunciar. Permanece en su escritorio en cumplimiento de sus labores cotidianas, mientras —en paralelo— la Junta Nacional de Justicia (JNJ) espera sus descargos para definir su futuro al frente del organismo electoral.

Por lo pronto, el máximo representante de la ONPE tendría hasta el 24 de abril para responder a la JNJ por la investigación preliminar que afronta por dos supuestos: La falta de instalación de mesas de sufragio y los retrasos generalizados en su implementación, lo que habría generado que un número indeterminado de electores se retire sin poder emitir su voto.

Corvetto declaró este viernes en pesquisa por irregularidades en proceso electoral. (Foto: Andina)

Investigación en curso

Una fuente de la JNJ —cuyo nombre prefiere mantener en reserva— estimó a este Diario que, tras estos descargos, la institución deberá emitir, entre la primera y la segunda semana de mayo, su informe final de la referida investigación.

En él, el instructor o ponente definirá su postura sobre si amerita o no el inicio de un procedimiento disciplinario, el mismo que podría concluir en una destitución, remoción o absolución del funcionario, según el Reglamento de Procedimientos Disciplinarios de la JNJ. También podrá proponer la sanción de amonestación o suspensión de hasta ciento veinte (120) días calendarios.

A la interna se estima que el proceso podría iniciar antes de que concluya mayo.

José Domingo Pérez Gómez no continuará en el cargo tras decisión unánime de la JNJ en su proceso de ratificación. Foto: Andina.

Por el momento, la investigación en curso, además de recoger las incidencias del 12 de abril, también incluirá en su contenido eventos recientes, como las cédulas electorales abandonadas en el distrito de Surquillo, la denuncia sobre ocho actas de escrutinio correspondientes a mesas de sufragio en San Juan de Lurigancho, entre otras.

“Todo parece indicar y es muy probable que se le abra un proceso disciplinario a Corvetto. Pero estamos recién a una semana de los hechos. Igual, el proceso inmediato que estaba diseñado por temas urgentes ha sido descalificado por el Tribunal Constitucional. Hay que tener claro eso”, refirió nuestra fuente.

Al cierre de esta edición, una fuente de la ONPE confirmó a este Diario que hasta la fecha Corvetto no ha trasladado sus descargos a la JNJ. Al ser consultada por el tema, recalcó que el plazo le da 10 días hábiles para formular sus descargos.

—Escenarios—

Al ser consultado por El Comercio, el penalista Vladimir Padilla afirmó que tras la culminación de la investigación preliminar la JNJ podría plantear una medida de suspensión preliminar con el propósito de garantizar los comicios o la segunda vuelta electoral. “No está en capacidad de llevar a cabo un proceso electoral”, indicó.

Entre tanto, explicó que al jefe de la ONPE no se le puede retirar de un día para otro porque debe afrontar por un debido proceso.

A su turno, la experta en temas electorales Silvia Guevara señaló que al margen de una eventual destitución, también podría caber la renuncia de Corvetto ante la ONPE.

Aseguró que en caso ocurriera esta última, la encargatura se la podría dar al gerente general de la ONPE o a otro funcionario de la institución que designe la JNJ de manera interina.

“Antecedente sobre este caso tenemos que en el año 2018, con la renuncia del exjefe de la ONPE Castillo, asumió en este caso el que en su momento era gerente de la ONPE. Entonces puede ser que en este caso la encargatura se la den al gerente de la ONPE u otro funcionario de la misma ONPE que designe la Junta Nacional de Justicia de manera interina, una encargatura temporal hasta la designación del titular, refirió.

Agregó que el escenario dos tiene que ver con la destitución del señor Piero Corvetto, “pero la destitución trae consigo que exista también un procedimiento previo que tiene que cumplirse y ese procedimiento a la luz de los hechos puede demandar más tiempo del debido con relación a lo que se requiere ahorita, una solución al menos de manera más próxima”.

“Entonces, son los dos escenarios: la destitución o la renuncia. Y como consecuencia, en este caso de la renuncia, tener el tema de la vacancia del cargo del jefe de la ONPE y encargar a otra persona, otro funcionario que puede ser el gerente general u otro funcionario que la Junta Nacional de Justicia designe”.