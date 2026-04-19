Resumen

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A pesar del caos generado el 12 de abril, Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), no ha dado señales reales de intentar renunciar. Permanece en su escritorio en cumplimiento de sus labores cotidianas, mientras —en paralelo— la Junta Nacional de Justicia (JNJ) espera sus descargos para definir su futuro al frente del organismo electoral.

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