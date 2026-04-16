Piero Corvetto Salinas, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe) desde el 2020, se encuentra en la mira del Ministerio Público y de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) tras el escándalo de la falta de distribución material electoral en algunos locales de votación durante las Elecciones Generales del 12 de abril.

El periodista y politólogo, quien desempeñó cargos de dirección y asesoramiento en organismos electorales como Reniec, de integridad pública en la Contraloría y de inteligencia estratégica en la Dirección Nacional de Inteligencia (Dini), dirige la ONPE desde hace seis años.

Este es el segundo proceso electoral presidencial y parlamentario que tiene a su cargo. En el 2021 llevó adelante las elecciones donde fue electo el sentenciado Pedro Castillo, donde también hubo cuestionamientos que logró superar.

Hoy, nuevamente se encuentra en un tormenta política luego de que más de 55. 261 electores en Lima no pudieran emitir su voto el día de las elecciones, debido a que el material electoral no llegó a 13 locales de votación.

FUNCIONES ONPE La Oficina Nacional de Procesos Electorales (en adelante la ONPE) como la autoridad máxima en la organización y ejecución de los procesos electorales, tiene a su cargo organizar, planificar, preparar, ejecutar y brindar información de los resultados de los procesos electorales que organiza.

Piero Corvetto, jefe de la Onpe

Debido a estos hechos, Corvetto Salinas ha sido convocado por la Dirección Contra la Corrupción (DIRCOCOR)de la Policía Nacional del Perú (PNP) con la finalidad de que rinda su declaración por el incumplimiento de la empresa Galaga S.A.C., en el reparto de material y las implicancias con funcionarios de la ONPE.

El jefe de la ONPE deberá acudir hasta dicha oficina este viernes a las 3:00 de la tarde, señalaron a El Comercio fuentes vinculadas al caso.

Piero Corvetto citado para este viernes

Contraloría: La Onpe no levantó el 77% de observaciones realizadas

Precisamente, ante la mostrada falta de previsión institucional de la ONPE, un reciente informe de la Contraloría General de la República señaló que las deficiencias registradas podrían haber afectado el derecho al sufragio de los electores.

Así lo establece el Informe De Visita De Control N.° 072-2026-OCI/3599-SVC, emitido el último 14 de abril sobre el servicio de “Despliegue De Material, Equipos Informáticos Electorales e Implementos Para Simulacro y Sufragio a Lima Metropolitana” firmado entre la empresa Galaga SAC y la ONPE.

El informe señala que se encontraron “tres situaciones adversas” que entre otros efectos, “podrían generar la afectación del derecho de sufragio durante el proceso de las Elecciones Generales 2026″.

“Hacer de conocimiento al Jefe Nacional de la Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE, que debe comunicar al Órgano de Control Institucional, en el plazo de cinco (5) días hábiles, las acciones preventivas o correctivas adoptadas o por adoptar respecto a las situaciones adversas contenidas en el presente informe, adjuntando la documentación de sustento respectiva”, requirió el ente contralor.

Como se mencionó líneas arriba, ante la situaciones registradas el día de las elecciones, la ONPE decidió ampliar el proceso electoral un día más, con la finalidad de que los electores que no pudieron ejercer su derecho al sufragio por falta del material electoral, lo hicieran el lunes 13 de abril.

Sin embargo, no es el único informe que la Contraloría ha emitido en el marco de las Elecciones Generales 2026.

Desde enero del 2026 a la fecha, la entidad emitió aproximadamente 278 informes sobre situaciones adversas en el marco del actual proceso electoral, vinculadas a diversas acciones realizadas por la ONPE al frente de Piero Corvetto.

Entre ellos figuran informes sobre la “Implementación Del Centro De Cómputo” en Oficinas Descentralizadas y el “Servicio de Despliegue y Repliegue del Material Electoral” en el Callao, Pasco, Tacna, Huaura, Mariscal Nieto, entre otros.

Los 278 informes, que contenían 601 observaciones, fueron puestos a conocimiento del titular de la ONPE, afirmó este martes el vocero de la contraloría, Guzmán Vera, durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso.

“Veamos cuál fue el nivel de corrección hasta la fecha. De un total de 601 observaciones identificadas en esos informes. Las estadísticas, como dicen, no mienten; el 77% de esas 601 observaciones no han sido corregidas hasta la fecha”, precisó.

PIERO CORVETTO-ONPE

PIERO CORVETTO-ONPE

Entre dichos informes vinculados a las Elecciones Generales del 2026 también figura un informe previo denominado “Reporte de Avance ante Situaciones Adversas N° 053-1-2026-OCI/3599-SCC" donde la Contraloría General del Estado advirtió deficiencias en el contrato que la ONPE firmó con Servicios Generales Galaga S.A.C. -empresa contratada par el reparto del material electoral- vinculado a la experiencia de los conductores a cargo de la distribución.

Al respecto, la Contraloría advirtió que de la documentación entregada por la empresa se detectó “la contratación de conductores no calificados con la consecuente afectación a la operatividad del transporte durante el despliegue y repliegue de material electoral y equipos informáticos”.

PIERO CORVETTO-ONPE

Sin embargo, sobre la actual gestión también existen otros informes del 2020, 2022, 2023 y 2024 donde se recomendaba a Corvetto Salinas iniciar procesos disciplinarios hasta interponer denuncias penales en contra de algunos servidores de la entidad.

* Informe de Control Específico Nro. 025-2024-2-3599-SCE

* Informe de Auditoría Nro. 026-2024-2-3599-AC

* Informe de Control Específico Nro. 052-2023-2-3599-SCE

* Informe de Control Específico Nro. 049-2023-2-3599-SCE

* Informe de Auditoría Nro. 047-2023-2-3599-AC

* Informe de Auditoría Nro. 099-2022-2-3599-AC

* Informe de Control Específico Nro. 046-2020-2-3599-SCE

* Informe de Control Específico Nro. 052-2020-2-3599-SCE

Su designación como jefe de Onpe

Corvetto Salinas no es nuevo en la institución, fue funcionario de confianza entre el 2008 al 2013 con Magdalena Chu.

En el 2020, tras dejar el cargo de jefe de Gabinete de Asesores de Reniec, Piero Corvetto se presentó a la convocatoria que realizó la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para elegir al nuevo jefe de la ONPE.

La entidad venía golpeada por la denuncia que vinculaba a su extitular Adolfo Castillo Meza, implicado en el caso de la presunta inscripción ilegal del partido Podemos Perú (PP) de José Luna, a razón de diversos audios difundidos en el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

Fue así que luego de un concurso de méritos, Corvetto se colocó entre los finalistas para la designación. La JNJ terminó eligiéndolo con una puntuación de 88.01.

Solo un año después llevó adelante el proceso de Elecciones Generales del 2021, donde pasaron a segunda vuelta la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori y el entonces candidato de Perú Libre, Pedro Castillo.

Los comicios tuvieron como ganador a Castillo Terrones, lo que encendió algunos cuestionamientos de posible fraude, denuncia que fue rechazada en todas las instancias legales.

Además, su mandato no estuvo exento de fiscalización de la Contraloría, que a través de los años expidió diversos informes respecto a situaciones adversas ejecutadas por la institución.

Su proceso de ratificación frente a la Junta Nacional de Justicia

En mayo del 2024, Piero Corvetto fue sometido a un proceso de ratificación en el cargo por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), tal como lo prevé la Constitución y la Ley Orgánica de la JNJ.

En dicho proceso se evaluó el resultado de su gestión durante los cuatro años para los que fue designado como jefe de la ONPE.

Al respecto, el informe elaborado resaltó que durante el periodo del referido funcionario se realizaron y financiaron 12 procesos electorales, pese a las condiciones adversas debido a la pandemia del Covid-19.

Según el informe de evaluación, Corvetto Salinas desarrolló ejes estratégicos contemplados en su plan de trabajo, estableciendo cambios internos a favor de la institución y el personal, realizando los comicios según lo programado.

“Se aprecia una situación imparcial, independiente, correcta y transparente en la toma de decisiones con apertura a la ciudadanía, aplicando mecanismos de rendición de cuentas y comunicación efectiva, de modo adecuado”, señaló el informe.

PIERO CORVETTO-ONPE

Como punto en contra, se mencionó la denuncia del Colegio de Geógrafos señalando que manejó deficientemente la información geográfica de los domicilios de los electores durante las Elecciones Regionales y Municipales de 2022.

Sin embargo, Corvetto absolvió dicha denuncia señalando que, por el contrario, se brindó facilidades a más de cuatro millones de electores permitiendo que elijan su local de votación.

El funcionario necesitaba cinco votos del número legal de los integrantes de la JNJ (siete miembros) para ser ratificado en el cargo.

Sin embargo, de la votación, Corvetto Salinas obtuvo cuatro votos a su favor y uno en contra.

En ese momento la JNJ estaba integrada por cinco consejeros: Antonio de la Haza, Imelda Tumialán, María Zavala, Guillermo Thornberry y Marco Tulio Falconí.

Los cuatro primeros votaron a su favor, mientras que Falconí Picargo voto en contra, alegando que Corvetto no había aclarado adecuadamente la denuncia del Colegio de Geógrafos y también había formulado descargos tardíos sobre los diversos informes emitidos por la Contraloría General de la República.

Los consejeros Gino Ríos e Inés Tello habían sido inhabilitados por el Congreso para el ejercicio del cargo público, por lo que no estaba ejerciendo como miembro de la JNJ. La medida fue anulada posteriormente

PIERO CORVETTO-ONPE

Fue así que el 27 de mayo del 2024 a través de la resolución N. 090-2024-PLENO-JNJ se decidió no ratificarlo en el cargo.

Corvetto Salinas interpuso un recurso de reconsideración que fue analizado y votado en julio de ese año. El resultado fue seis votos a favor de su ratificación y continuidad en el cargo por otros cuatro años.

Votaron a su favor De la Haza, Tumialán, Zavala, Thornberry junto a Ríos y Tello que habían sido reincorporados a la JNJ. Falconí ratificó su voto en contra.

PIERO CORVETTO-ONPE Denuncias desestimadas por la Junta Nacional de Justicia

La JNJ también desestimó hasta cinco denuncias en contra de Corvetto Salinas por su desempeño en la jefatura de ONPE y archivó un proceso de investigación en su contra por falta de consignación de información.

Fue denunciado por presunta traición a la patria y crimen organizado, vinculado a su actuación como jefe de ONPE, pero la fiscalía archivó el caso por no tener sustento.

PIERO CORVETTO-ONPE

PIERO CORVETTO-ONPE

Esta semana, la Procuraduría del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) interpuso una denuncia contra Corvetto Salinas y diversos funcionarios de ONPE por presuntamente haber atentado contra el derecho al sufragio, omisión o demora de actos funcionales y obstaculización del normal desarrollo del acto electoral por la demora o falta de entrega de material electoral en Lima y el exterior.

En el caso de Corvetto Salinas, se precisó en la denuncia que habría admitido el incumplimiento de sus funciones esenciales como garante del proceso, puesto que al advertir la inminente e irreversible quiebra del sistema de instalación de mesas, este pretendió mitigar el impacto institucional anunciando que gestionaría la exoneración de las multas electorales para los ciudadanos impedidos de sufragar debido a la falta de material.

“El hecho que reviste mayor gravedad es la conducta desplegada por el señor Piero Alessandro Corvetto Salinas. A pesar de que la crisis logística y tecnológica era de conocimiento de la ONPE incluso hasta momentos previos al inicio de la jornada electoral, el denunciado mantuvo una conducta omisiva sistemática. Corvetto Salinas no informó oportunamente al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones sobre la magnitud de la falta de material, permitiendo que la ciudadanía permaneciera en un estado de desinformación total durante la mayor parte del día”, se indica en la denuncia.

El caso ya viene siendo analizado por el Ministerio Público.

PIERO CORVETTO-ONPE ANTE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN

Esta semana, ante la Comisión de Fiscalización, Corvetto Salinas reconoció la existencia de un “error” que perjudicó de manera directa a tres distritos del sur de Lima, “donde no pudimos llegar con paquetes electorales”.

Sin embargo precisó que cada actividad realizada por ONPE recae en diversas oficinas de la entidad.

“Tengo un cuerpo de gerentes profesionales que se encuentran a cargo de las diferentes actividades que realiza la oficina Nacional de Procesos Electorales. En este caso el problema se ha suscitado en la Gerencia de Gestión Electoral y, precisamente, en la Subgerencia de Producción Electoral”, anotó.

Manifestó que dicha “falla extraordinaria” ya está siendo investigada y que están entregando la información ante las autoridades respectivas.

“¿Ha habido un problema puntual logístico? Sí, lo aceptamos. Hemos trabajado para que no se produzca? Sí“, reconoció.

Corvetto aseguró que Contraloría emitió dos informes. Uno vinculado a los choferes y cuyas observaciones sí fueron levantadas por su institución y una segunda que recién se le notificó el martes último, luego de las elecciones.

Por tanto, señaló que no pensaba justificarse y que por el contrario se está investigando los hechos sucedidos de manera interna en la institución.

Finalmente, aseguró que si hubiera conocido o estado al tanto de lo que iba a pasar, no habría dormido la noche previa a la elección. Aseguró que están comprometidos a no incurrir nuevamente en otro error.

“Y en todo momento, y así me he ido a dormir; se me aseguró que el material llegaba, que habían algunos retrasos de parte del proveedor. Eso fue lo que se me informó y yo me he ido a dormir sin una información respecto de que podíamos llegar a lo que llegamos; sino, tengan la seguridad que no hubiera dormido y que me hubiera conseguido más camiones”, se excusó ante el Parlamento.