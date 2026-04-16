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Resumen

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Piero Corvetto Salinas, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe) desde el 2020, se encuentra en la mira del Ministerio Público y de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) tras el escándalo de la falta de distribución material electoral en algunos locales de votación durante las Elecciones Generales del 12 de abril.

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