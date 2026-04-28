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Resumen

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Presuntas irregularidades en la licitación del servicio de despliegue y repliegue del material electoral durante las Elecciones Generales 2026, realizada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe) siguen saliendo a la luz.

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