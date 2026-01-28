El Poder Judicial autorizó el levantamiento del secreto bancario, la reserva tributaria y la reserva bursátil del Partido Aprista Peruano (Apra) y de ocho personas naturales investigadas, como parte de una investigación preparatoria por los presuntos delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir, en agravio del Estado.

La decisión fue adoptada por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo del juez Richard Concepción Carhuancho. El fallo declaró fundado en parte el pedido del Ministerio Público y comprende el período de enero de 2005 a diciembre de 2016, vinculado a la campaña electoral del 2006.

Según la resolución judicial, la medida alcanza a Luis Juan Alva Castro, Jorge del Castillo Gálvez, Hernán Garrido-Lecca Montañez, Mercedes Cabanillas Bustamante, Luis Antonio Gasco Bravo, César Zumaeta Flores, Luciana León Romero y Franklin Chávez Montenegro, además de la persona jurídica del Partido Aprista Peruano.

El juez consideró que el levantamiento del secreto bancario, tributario y bursátil resulta necesario, pertinente y proporcional para el esclarecimiento de los hechos investigados, al señalar que existen elementos de convicción suficientes que justifican el acceso a información financiera para continuar con las diligencias fiscales.

No obstante, el magistrado declaró improcedente el pedido fiscal respecto de Claude Maurice Mulder Bedoya y Ángel Javier Velásquez Quesquén, al señalar que ambos cuentan con una resolución emitida en segunda instancia que declaró nulo lo actuado en su contra, decisión que, según se precisa, no ha sido revertida y que el juzgado debe acatar.