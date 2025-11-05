El Poder Judicial declaró reo contumaz al excongresista César Combina Salvatierra por no presentarse a la audiencia de juicio oral en el proceso que enfrenta por el presunto delito de difamación agravada en agravio del exalcalde de Trujillo, César Fernández Bazán.

La decisión fue adoptada por el Sexto Juzgado Penal Unipersonal de Trujillo, a cargo del juez Juan Conrado Bendezú Villena, quien dejó constancia de que ni el acusado ni sus abogados defensores se conectaron a la sesión virtual, pese a estar debidamente notificados.

En la resolución, el magistrado declaró reo contumaz a César Combina y ordenó “su inmediata ubicación y conducción compulsiva” a la sede judicial para continuar con el juicio. Además, dispuso notificar al procesado y a sus abogados para que justifiquen su inasistencia en un plazo de dos días, bajo apercibimiento de ser multados o excluidos del caso.

El juez también anunció que, de ser necesario, se solicitará la intervención de la Defensoría Pública para garantizar la continuidad del proceso. La audiencia fue suspendida tras la emisión de la resolución.

El proceso penal responde a una querella interpuesta por el exalcalde de Trujillo, César Fernández Bazán, quien acusa al exlegislador de haber propagado información falsa y ofensiva en su contra a través de redes sociales.