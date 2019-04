PJ evalúa apelación de Luis Nava y Miguel Atala contra detención preliminar

La Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios evalúa este lunes desde las 10 de la mañana el recurso de apelación presentado por Luis Nava Guibert, Miguel Atala Herrera y otros investigados, contra la orden de detención preliminar por el caso Odebrecht.

La Corte Superior de Justicia Especializada en Delitos de Crimen Organizado y de Corrupción de Funcionarios informó que la audiencia se realiza en el Edificio Carlos Zavala Loayza en el Cercado de Lima.

►Lava Jato: ¿Cómo se habrían pagado los sobornos por el Metro de Lima?

►Congelan cuentas de Luis Nava y de su hijo a pedido de la fiscalía

La semana pasada, el magistrado del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Anticorrupción, Juan Carlos Sánchez Balbuena, ordenó la detención preliminar por 10 días de otras ocho personas, además del fallecido ex presidente Alan García, como parte de la investigación por el Caso Odebrecht.

La medida de detención se dictó contra las siguientes personas, además de García: el ex secretario de la Presidencia Luis Nava Guibert; el ex vicepresidente de Petro-Perú Miguel Atala Herrera; el ex ministro de Transportes y Comunicaciones Enrique Cornejo Ramírez; José Antonio Nava Mendiola (gerente de Transportes Don Reyna); Samir Atala Nemi; Oswaldo Plasencia Contreras; Jorge Luis Menacho Pérez y Raúl Antonio Torres Trujillo.

La decisión se tomó al acoger el pedido del equipo especial del Caso Lava Jato, que investiga al entorno de Alan García por delito de lavado de activos y otros, por los presuntos actos ilícitos cometidos en la licitación de los proyectos IIRSA (tramos 2 y 3) y la línea 1 del metro de Lima.

Esta fue ejecutada el miércoles pasado por la fiscalía y la División de Investigaciones de Alta Complejidad (Diviac).