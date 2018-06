Toledo: Otro hábeas corpus contra prisión preventiva quedó a voto

La mañana de hoy, el abogado Heriberto Benítez, quien asume la defensa legal del ex presidente Alejandro Toledo sustentó un recurso de hábeas corpus ante la Cuarta Sala Penal para Procesos con Reos Libres con la finalidad de anular la prisión preventiva del ex mandatario en el marco del Caso Odebrecht.

Benítez sostuvo ante el tribunal que la prisión debía ser anulada o, en su defecto, permitirle apelar en segunda instancia, porque el pedido se había realizado en base a las declaraciones de "aspirantes a colaboradores eficaces", en este caso la de Jorge Barata, ex director ejecutivo de Odebrecht.

"Cuando se hizo el requerimiento se dijo que no se había corroborado sus declaraciones, que recién se iba a hacer (dentro de la investigación prepraratoria)", dijo.

Las procuradoras que acudieron en representación del Ministerio Público y del Poder Judicial, solicitaron que se rechace el recurso solicitado por el abogado de Toledo Manrique.

La representante de la Fiscalía sostuvo que, en el expediente, no se advierte vulneración a los derechos fundamentales del ex mandatario y que no solo son declaraciones de colaboradores eficaces, sino también documentación contable la que sustentó el pedido de prisión preventiva.

"En este caso el fiscal actuó en mérito a sus atribuciones (...) el fiscal actuó con una serie de elementos de convicción donde se acreditan los delitos imputados contra el reclamado Alejandro Toledo", indicó.

Por su parte, la representante del Poder Judicial indicó que existe diversos pronunciamientos rechazando los mismos argumentos del abogado, Heriberto Benitez, donde también se cuestiona la orden de prisión preventiva.

En ese contexto, enumeró los expedientes de hábeas corpus Nro. 3339-2017, el expediente 2225-2017-HC-TC y el Nro. 7091-2017 rechazado por la Cuarta Sala Para Procesos Reos Libres.

"​Ya el Tribunal Constitucional ha señalado que no es competencia de la justicia constitucional determinar ni valorar los elementos de convicción que configuren un presupuesto para dictar una medida coercitiva", dijo.

La Sala, integrada por los jueces Carmen Rojassi, Saúl Peña y María Hernández, dejaron al voto el recurso planteado por la defensa de Alejandro Toledo.