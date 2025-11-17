PJ ordena embargo de inmueble de María Cordero Jon Tay, congresista suspendida por caso de recorte de sueldos.

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria ordenó el embargo en forma de inscripción del inmueble perteneciente a la congresista suspendida María del Pilar Cordero Jon Tay, procesada por el presunto delito de concusión en agravio del Estado.

La medida alcanza las acciones y derechos que posee la parlamentaria en un predio ubicado en el Jr. Alfonso Ugarte Bernal 357, interior 01, inscrito en la partida electrónica N.° 80162162 de la Oficina Registral de Barranca.

La resolución, emitida el 7 de noviembre, declaró fundada la solicitud presentada por la Procuraduría General del Estado, que fijó el monto del embargo en S/ 200 mil como garantía de una eventual reparación civil.

El juez supremo Juan Carlos Checkley evaluó que existen suficientes elementos de convicción para sostener que Cordero Jon Tay habría exigido a su entonces asesor Rafael Cabrejos Vela la entrega del 50% de su remuneración mensual cuando presidía la Comisión Especial Multipartidaria del Proyecto Binacional Puyango–Tumbes.

De acuerdo con la disposición fiscal citada en la resolución, los hechos fueron revelados en abril de 2023 en un reportaje televisivo donde se difundieron audios en los que la congresista exigía pagos bajo presión.

La Procuraduría argumentó que, debido al avance del proceso y al riesgo de disposición del bien, era necesario asegurar la eventual reparación económica al Estado.

El juzgado dispuso remitir el oficio correspondiente a la Oficina Registral de Barranca para la inscripción de la medida y ordenó notificar a las partes una vez ejecutado el embargo.