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Resumen

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Un comando unificado contra el crimen organizado, cuatro megapenales, 3 mil colegios, una reforma del sistema de justicia y hasta un “shock” desregulatorio para acelerar inversiones. El plan de gobierno de Fuerza Popular plasma —al menos en el papel— el rumbo que seguiría un eventual gobierno de Keiko Fujimori durante el quinquenio 2026-2031, luego de ser proclamada presidenta electa por las autoridades electorales.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.