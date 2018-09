Plan de gobierno municipal de Renzo Reggiardo contiene plagios

Tras una revisión de todos los planes de gobierno de los candidatos a la Alcaldía de Lima con el programa Turn It In, este Diario encontró que solo el de Renzo Reggiardo (Perú Patria Segura) presenta plagios. Los otros 19 documentos sí consignan citas y referencias de la información que utilizan.

El plan de gobierno de Perú Patria Segura, publicado en su página web oficial, registra más del 50% de información que coincide con otras fuentes que el texto no cita y que consigna como propias al no usar comillas, notas a pie de página, o incluso un apartado para la bibliografía.

Entre los documentos de los que copia fragmentos sin citar figuran el plan de desarrollo de Lima Metropolitana 2012-2025 (elaborado por el Instituto Metropolitano de Planificación en el período de Susana Villarán), el plan de gobierno de Luis Castañeda para su actual gestión, así como una publicación sobre urbanismo de Marco Aurelio Linares Pastor, ex gerente de la Municipalidad de Jesús María.

La primera información sobre este tema la brindó el crítico literario Marcel Velázquez a través de sus redes sociales. El académico dio cuenta de varios párrafos idénticos en los planes de gestión de Luis Castañeda Lossio para el período 2015-2018 y del hoy candidato que según la última encuesta de El Comercio-Ipsos ocupa el primer lugar en las preferencias electorales.

—La respuesta de Reggiardo—

El ex parlamentario dijo que tiene la certeza de que no existe ningún plagio en su plan de gobierno y que la información recogida es de diagnósticos provenientes de instituciones públicas.

Sin embargo, posteriormente aseveró que, si no se ha citado la fuente, es debido a “alguna omisión involuntaria”. “Nosotros no hemos copiado la propuesta de nadie, de absolutamente nadie. Y es más, si no se ha citado la fuente, ahí ha habido tal vez alguna omisión, a veces involuntaria. Lo que se menciona es ese tipo de informes que tienen que ver con los planes de desarrollo”, señaló.

Renzo Reggiardo aseveró que la información utilizada proviene de “documentos públicos”. Consideró que esos textos son de libre uso, pero no precisó por qué no los citaron ni se colocaron comillas.

“Tenemos la certeza de que no hay ningún plagio. Es, básicamente, recoger ese tipo de informaciones que son por diagnósticos, ¿no? Pero no por propuestas”, indicó.

Al respecto, el abogado especialista en propiedad intelectual David Kuroiwa explicó que documentos públicos, como el plan de desarrollo mencionado, “sí se encontrarían protegidos” por la ley de derechos de autor, por lo que de utilizarse tendrían que ser citados.

Sobre las publicaciones de urbanismo que no provienen de instituciones públicas, Reggiardo aseveró que ello también tendría que ver con el diagnóstico de los problemas de la ciudad. Admitió que no había revisado dicha información en su plan de gobierno.

“Probablemente tenga que ver con lo mismo, con el tema de los diagnósticos más que con propuestas. Digo probablemente porque no las he revisado. La verdad es que no lo he visto”, declaró.