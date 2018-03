Por Giovanna Castañeda / Mauricio Chereque



Un hombre leal. Así ha llamado la primera ministra Mercedes Araoz al primer vicepresidente de la República, Martín Vizcarra, en su última declaración a la prensa.

“Estoy segura de que va a declarar en su momento a favor de que no haya una vacancia que es ilegítima”, dijo Araoz sobre el embajador del Perú en Canadá, quien aún no ha manifestado si renunciará si el Congreso aprueba la vacancia contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

No es la primera vez que en el Ejecutivo hay –o habría– una relación controversial entre miembros de la plancha presidencial. En los últimos gobiernos, ha habido tensión, pérdida de confianza y hasta desplantes.

El período del hoy prófugo ex presidente Alejandro Toledo culminó con solo uno de los dos vicepresidentes. Raúl Diez Canseco renunció y solo quedó David Waisman, con quien Toledo tuvo varias discrepancias.

En el 2013, alejado de Perú Posible, el ex vicepresidente afirmó en una entrevista que Toledo “lo maltrató y ninguneó horrible”. Dijo que no lo contó antes para no generar una crisis en el país, pues el ex mandatario ya tenía baja popularidad.

Waisman afirmó que él se oponía a cosas que consideraba banales, como los viajes en el avión presidencial a Punta Sal y que Toledo ni siquiera lo dejaba ingresar al despacho presidencial cuando se quedaba a cargo del gobierno. “Me decía: ‘Ya verás dónde despachas’”, contó.

Ollanta Humala también se quedó con un solo vicepresidente tras la renuncia de Omar Chehade. Sin embargo, con Marisol Espinoza, la segunda vicepresidenta, hubo un distanciamiento e incluso ella renunció al Partido Nacionalista.



La política económica fue uno de los principales puntos de confrontación entre el Ejecutivo y Espinoza, quien manifestó sus diferencias con Luis Castilla (cuando era ministro de Economía) y Pedro Cateriano (cuando era jefe del Gabinete).

La fricción más fuerte ocurrió cuando el Partido Nacionalista acordó que Ana María Solórzano, más cercana a Humala y Nadine Heredia, fuera la candidata a la presidencia del Congreso. Después, se reveló que la DINI había hecho un reglaje a Espinoza.

Período 1990-1992

Máximo San Román tuvo poco protagonismo en el régimen de Alberto Fujimori. Después del autogolpe de 1992, juró como presidente. Sin embargo, no fue reconocido ni por la comunidad internacional ni por las Fuerzas Armadas.



“A los diez días de asumir la presidencia, yo mismo le entregué a Fujimori un documento que describía las acciones delictivas de Montesinos”. [30/6/2008]

Máximo San Román (ex vicepresidente de la República)

Período 2001-2006

Cuando era vicepresidente, David Waisman criticó que Alejandro Toledo utilizara el avión presidencial para cuestiones personales. Luego de culminar su período en el cargo, afirmó que Toledo fue desleal con él.



“Cuando quedaba a cargo de la vicepresidencia, me dejaban el despacho cerrado con llave. Yo empleaba el baño de los soldados de Palacio de Gobierno”. [8/7/13]

David Waisman (ex vicepresidente de la República)



Período 2011-2016

En enero del 2015, cuando se conoció que fue objeto de un reglaje por parte de la DINI, Marisol Espinoza dijo que confiaba en Ollanta Humala. Al mes siguiente, suspendió su aporte al Partido Nacionalista y luego renunció.



"Siempre, sobre todo en temas complejos, hay diferencias con Ollanta Humala. Siempre he tratado de ayudar al Gobierno en temas claves”.

[26/2/15]

Marisol Espinoza (ex vicepresidenta de la República)

