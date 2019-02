Plantean incluir a ex CNM y jueces supremos en denuncias contra Chávarry

La Comisión Permanente del Congreso sesionará este lunes a las 4 p.m. para establecer el plazo que otorgará a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que investigue y elabore un informe sobre las denuncias contra el ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry.

El ex fiscal de la Nación es denunciado por presuntas infracciones a los artículos 39, 44, 139, 146, 158 y 159 de la Constitución, así como por la presunta comisión de los delitos de encubrimiento personal, encubrimiento real y contra la tranquilidad pública-organización criminal.

Como se recuerda, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales archivó una denuncia del procurador Amado Enco y aprobó otra de este mismo, en forma parcial en cuanto al extremo de Chávarry. La denuncia N°270 presentada por el procurador acusaba a los integrantes del desactivado CNM (Iván Noguera, Guido Aguila, Julio Gutiérrez Pebe y Orlando Velásquez) y al ex fiscal de la Nación por el presunto delito contra la administración pública-organización criminal.

Esta fue admitida por mayoría en el extremo contra Pedro Chávarry, pero no procedió contra los ex consejeros del CNM.

Del mismo modo, la otra denuncia de Enco se archivó con votos de Fuerza Popular y el Apra. Esta acusaba a los magistrados del Ministerio Público Víctor Rodríguez, Tomás Gálvez y jueces supremos -entre ellos el ex titular del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez- por los presuntos delitos de tráfico de influencias, patrocinio ilegal y contra la tranquilidad pública.

Cabe resaltar que también se archivó otra denuncia contra el ex fiscal de la Nación formulada por el vocero de la Bancada Liberal, Gino Costa. Esta lo acusaba de presunto plagio de su tesis de maestría e irregularidades en su ratificación como fiscal supremo.



Al respecto Costa afirmó a El Comercio que, aunque no sea miembro de la Comisión Permanente, asistirá mañana a esta para plantear una cuestión previa al grupo de trabajo con el fin de que esta solicite a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales reconsiderar estas tres denuncias.



"Vamos a plantear que la Comisión Permanente exija que estos se revisen y se regresen a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales [...] para investigar a Chávarry por todos los hechos del que se le acusa y para que se le investigue con los otros miembros de la organización criminal [Los Cuellos Blancos del Puerto]", afirmó.

El vocero de la bancada Liberal manifestó que si se denunció al ex fiscal de la Nación por organización criminal también se debería investigar a los otros presuntos integrantes de este grupo delictivo.

"[Estas] son las dos denuncias más importantes, porque son por organización criminal e involucran por un caso a Chavarry y los ex miembros del CNM [...]. La denuncia contra Chávarry pasó, pero no se declaró procedente [la parte] para que se investigue a los ex miembros del CNM. [...] La otra denuncia era contra Chávarry, Galvez, Rodriguez Monteza y los 'hermanitos' de la Corte Suprema de Justicia, que según la fiscales del Callao, son los que integran la organización de Los Cuellos Blancos del Puerto", explicó Costa.

En su informe sobre Los Cuellos Blancos del Puerto, la fiscal Sandra Castro sostiene que Chávarry era, junto con los fiscales supremos Víctor Rodríguez Monteza y Tomás Gálvez, el apoyo legal para la organización. Para ello se remiten a los colaboradores eficaces que los ubican en los momentos cruciales.

Según ellos, algunos integrantes de la organización fueron a pedirle a Rodríguez asegurar su voto para que Chávarry asuma como fiscal de la Nación. Hinostroza asumiría como presidente del PJ y así mantendrían la hegemonía en el sistema de justicia, de acuerdo a las citadas versiones.

Costa recordó que el informe de la fiscal Castro vincula con la citada organización también a los jueces supremos Duberlí Rodríguez, Aldo Figueroa, Martín Hurtado y Ángel Romero. Cuestionó que estos continúen ejerciendo altos cargos.

"No se ha tomado ninguna medida contra ellos, a pesar de que el presidente de la Corte Suprema, Victor Prado Saldarriaga, pidió facultades al Congreso para que a nivel de la Corte Suprema tomar medidas contra ellos [...]. No solo siguen cumpliendo sus funciones, sino que han sido responsables de haber votado por el actual presidente de la Corte Suprema [José Luis Lecaros]", denunció.

Por último, el parlamentario reiteró que nada impide que él pueda participar en la Comisión Permanente para hacer llegar su pedido y afirmó que solo se le podría impedir si se da la misma interpretación que se dio en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, donde solo permitieron que los miembros participen, ya que se interpretó como una primera instancia de un proceso constitucional.

"Espero que no hagan la misma interpretación mañana con la Comisión Permanente y se me impida participar, pero vamos a ir a llamar la atención sobre lo escandaloso que sería que se le de curso a una investigación parcial a Chávarry y no por todos los hechos que se conocen", acotó.

-Respaldo-

En diálogo con este Diario, el congresista y miembro de la Comisión Permanente Marco Arana (Frente Amplio) dijo esperar que el congresista Costa pueda plantear esta cuestión previa, pero afirmó que si él no pudiese hacerlo su bancada acogería este pedido para plantearla en el grupo de trabajo.

"Sin duda lo acogeríamos, porque, en la sustentación, en el debate que tuvimos en la Subcomisión de Acusaciones Consticionales, hemos coincido en la importancia y hemos defendido su acusación. [...] Esperamos en la Permanente que si él lo hace, el Frente Amplio lo va a respaldar", afirmó.

El vocero de Nuevo Perú, Richard Arce, expresó que su agrupación apoyará el planteamiento de Costa, ya que no se debe cometer ningún error en esta instancia.

“La debilidad es que la recomposición de la Permanente aún no es oficial, y el fujimorismo sigue siendo mayoría, pero hay que intentarlo”, manifestó a "Perú 21".

En esa misma línea se manifestó el vocero de Alianza para el Progreso, César Vásquez, quien afirmó estar de acuerdo con incluir a los ex miembros del CNM en la denuncia contra Chávarry.