Plantean que sanciones penales alcancen a partidos y aportantes

El ex presidente Ollanta Humala reiteró en una reciente entrevista que no recibió dinero de Odebrecht y afirmó que los aportes de campaña no son delito en el Perú, porque no están tipificados como tal en el Código Penal. Fue en alusión a los US$3 millones que, según han declarado a la fiscalía ex directivos de Odebrecht, le entregaron para su campaña electoral del 2011, la cual le permitió ganar la presidencia del Perú.

Precisamente, mañana la Comisión de Constitución del Congreso de la República empezará a debatir un predictamen de proyecto de ley que plantea la tipificación del delito de financiamiento ilegal de los partidos, el cual incluye severas penas que van desde multas hasta los ocho años de cárcel para quien reciba aportes ilícitos. De esta manera se busca modificar el Título XVII del Código Penal.

La propuesta incluye sancionar por este delito al candidato, tesorero y administrador de la campaña, ya sea por recibir aportes de fuentes prohibidas, cuando estos excedan el tope permitido, o por omitir su declaración ante la ONPE.

—¿Y los partidos?—

El secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Gerardo Távara, consideró que el predictamen debería considerar otras modalidades de financiamiento ilegal. Entre ellas, que el dinero que fue recaudado para la campaña se use para fines distintos, incluso para beneficio personal.

También cuestionó que el documento solo plantee sancionar al candidato, el tesorero o al administrador de la campaña. En ese sentido, se preguntó qué pasa con los dirigentes del partido que por sus cargos podrían conocer, avalar o incluso alentar estas actividades delictivas. “El dirigente no maneja el dinero, ¿pero no sabe de dónde viene el dinero?”, expresó.

Otra propuesta es que las sanciones se extiendan a las organizaciones políticas. Dijo que si estamos avanzando en materia de lucha contra la corrupción al establecer la responsabilidad penal de las empresas, “por qué no hacemos una lógica similar con los partidos políticos”.

Comentó que si una ley con estas limitaciones estuviera vigente, las agrupaciones de Keiko Fujimori, Alan García, Ollanta Humala, Susana Villarán y Pedro Pablo Kuczynski, así como sus dirigentes no serían sancionados, en el supuesto de que la fiscalía determinara que recibieron aportes ilegales.

—Más propuestas—

Fuentes de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), en la que tienen asiento el primer ministro César Villanueva; el ministro de Justicia, Salvador Heresi; y las cabezas del Poder Judicial, el Congreso, el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional, entre otros, comentaron ayer a este Diario que alistan una propuesta sobre la materia, la cual estaría lista a fines de mayo.

Barajan la ampliación de la franja electoral con financiamiento público indirecto, a fin de que los partidos no tengan que comprar más espacios publicitarios.

Asimismo, establecer que exista financiamiento público directo para campañas electorales. Actualmente, este solo cubre actividades de capacitación y funcionamiento del partido.

Coinciden con Transparencia en sancionar a los partidos políticos, pero discrepan en que la norma alcance a sus dirigentes, pues consideran que muchas agrupaciones no están bien organizadas.

Otra propuesta de la CAN sería incluir a los contribuyentes que infrinjan la ley.

Lo que plantea el Congreso

​1)Penas para el candidato, tesorero y administrador de la campaña.

2)Sancionar en los siguientes casos:

-Si se reciben aportes de fuentes prohibidas.

-Si se reciben donaciones por encima de topes establecidos.

-Si no se cumple con entregar informes económicos.

-Si el monto no declarado es mayor a 30 UIT.

Lo que plantea la Asociación Civil Transparencia

1) Sancionar a los dirigentes y al partido político.

2) Sancionar en los siguientes casos:

-Si se recibe dinero de fuente anónima.

-Si se destina dinero recaudado para la campaña a otros fines.

-Si se usa el financiamiento público para fines distintos a los que dice la ley.

-Si se reciben aportes de fuente prohibida en cualquier momento (no solo en campaña electoral).

Lo que plantearía la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción

1) Ampliar la franja electoral con financiamiento público indirecto y que partidos no puedan comprar más espacios.

2) Financiamiento público directo para campaña electoral.

3) Prohibir las precampañas electorales.

4) Sancionar a los candidatos y a los partidos políticos.

MÁS EN POLÍTICA...