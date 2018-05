CNM no investigará por ahora al jefe de ONPE por Caso Podemos Perú

El pleno de Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) no investigará por el momento al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) Adolfo Castillo Meza, a quien han vinculado con un presunto favorecimiento al partido Podemos por el Progreso del Perú, liderado por el ex congresista José Luna Gálvez.

Fuentes del CNM informaron que, durante la sesión del pleno de hoy, no estuvo dentro de su agenda el caso de Adolfo Castillo y su presunta relación con José Cavassa Roncalla, quien participó en el proceso de firmas falsas de Perú 2000 y actualmente es asesor del partido Podemos Perú.

“Si se revisa la denuncia [en referencia a un reportaje de "Cuarto poder"], todo es en condicional. Por tanto, no se ha tocado en el pleno o no se ha visto que alguno de los consejeros haya dicho que ese tema reviste de gravedad”, indicaron desde el CNM.

En la sesión, acotaron las fuentes, tampoco se acordó solicitar un informe al jefe de la ONPE.

Explicaron que, tal como sucedió en el caso del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, se abre investigación cuando exista una denuncia de parte o cuando los hechos imputados son graves.

“Para iniciar una investigación, tal como en el caso del fiscal de la Nación, tiene que ser de tal gravedad los hechos que debe ser de proyección de una destitución”, anotaron.

Agregaron que eso no descarta que se pueda abrir una investigación si se presenta una denuncia de gravedad contra el jefe la ONPE.

El Comercio buscó la versión oficial del presidente del CNM, Orlando Velásquez Benites; sin embargo, indicó que no se pronunciará por el momento.

El CNM se encarga de nombrar al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y, por tanto, corresponde a dicha entidad investigar faltas disciplinarios o funcionales.

