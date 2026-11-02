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Resumen

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(Foto: Congreso)
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/ Victor Vasquez
Por Erik Rivera

El pleno de la Cámara de Diputados podría debatir el jueves 19 de noviembre el informe de la Comisión de Ética Parlamentaria que recomienda suspender por 120 días a Julián Pérez Mallqui (Juntos por el Perú) por la agresión física y emocional contra su expareja en una comisaría de San Miguel.

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