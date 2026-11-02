El pleno de la Cámara de Diputados podría debatir el jueves 19 de noviembre el informe de la Comisión de Ética Parlamentaria que recomienda suspender por 120 días a Julián Pérez Mallqui (Juntos por el Perú) por la agresión física y emocional contra su expareja en una comisaría de San Miguel.

La posible fecha del debate fue adelantada por fuentes de El Comercio. Si Pérez Malqui es suspendido por el pleno se le aplicará el descuento de sus haberes por el mismo plazo.

Fuentes congresales sostienen que el jueves 19 de noviembre el pleno de Diputados debatirá el informe final de la Comisión de Ética que recomienda suspender por 120 días al diputado Julián Pérez Mallqui (Juntos por el Perú) por el caso de agresión a su expareja. @Politica_ECpe — Erik Rivera (@ErikRivera__) November 1, 2026

El informe fue aprobado hace una semana por el mencionado grupo de trabajo por cinco votos a favor y 1 en contra, de Juntos por el Perú, la bancada de Pérez Mallqui.

“Debido a que se encuentra todavía en un proceso de investigación en contra”, exclamó la diputada Jessica Pérez Quispe, quien además es vicepresidenta de la Comisión de Ética.

Votaron a favor de la suspensión los diputados de Obras, Fuerza Popular, Renovación Popular, Ahora Nación y el Partido del Buen Gobierno.

Tal como adelantó El Comercio, de acuerdo con el informe final del expediente 001-2026-2027/CEP-CD, el legislador vulneró la imagen del Congreso al haber sido detenido en flagrancia por estos hechos. El documento sostiene que su conducta contravino los deberes que debía preservar como integrante de la Cámara de Diputados.

En esa línea, el informe técnico consideró que la gravedad de la falta justifica recomendar la máxima sanción prevista: 120 días de suspensión y el descuento de sus haberes. Para sustentar esta medida, invocó los principios de razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el reglamento.

Pérez Mallqui fue detenido el jueves 30 de julio, poco después de haber juramentado en el cargo, por una presunta agresión contra su expareja. El caso se convirtió en el primero en ser investigado por la Comisión de Ética Parlamentaria.

Mientras el procedimiento parlamentario avanza, la fiscalía mantiene abierta una investigación por los mismos hechos.