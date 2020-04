El pleno del Congreso pondrá a votación este jueves la moción que solicita interpelar al ministro de Justicia, Vicente Zeballos, para que informe sobre los términos del acuerdo de colaboración con la empresa Odebrecht que fue suscrito por el procurador ad hoc para el caso Lava Jato Jorge Ramírez, quien depende de su despacho.

El pliego interpelatorio firmado por algunos parlamentarios de Fuerza Popular, Apra, Cambio 21 y Acción Popular fue presentado el 1 de febrero y consta de 21 preguntas. En la sesión del pleno del 8 de marzo se dio cuenta de esta moción y allí se acordó votar su admisión en la sesión del 14 de marzo.

Carlos Tubino, vocero de Fuerza Popular, anunció que su bancada votará a favor de que se admita la citada moción. "Por supuesto que vamos a votar a favor del pedido de interpelación que es multipartidario. El ministro tiene que explicar y aclarar los términos del convenio pues nos parece que beneficia a la empresa brasileña y no es bueno para el país", dijo a El Comercio.

Javier Velásquez Quesquén, del grupo parlamentario aprista, quien fue uno de los que firmó la moción, indicó que su bancada aún no tomado un acuerdo sobre este tema. No obstante expresó que "será muy difícil que nos opongamos a esa moción. Lo que queremos es que se dé una explicación, máxime cuando los términos del acuerdo ya se han hecho públicos".

Agregó que personalmente piensa que el ministro Zeballos debe explicar "cómo el procurador tiene una posición discrepante con el presidente Vizcarra, quien dijo que no estaba de acuerdo con que esa empresa siga trabajando en el país".

Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular), quien también suscribió la moción, informó que su bancada no ha discutido el tema. "No tenemos un acuerdo todavía, pero creo que que el ministro debe dar una explicación porque todo el convenio está enredado, no se ha logrado nada hasta el momento y Barata se ha negado a hablar. Yo estoy de acuerdo con la interpelación", acotó.

En tanto, Maritza García, de Cambio 21, manifestó que su agrupación no ha tomado ningún acuerdo sobre el pedido de inteperlación y que sus miembros tendrán la libertad para votar de acuerdo a lo que creen conveniente. "Estos son temas de conciencia y cada uno es libre de evaluar que decisión debe tomar", aseveró.

Hernando Cevallos, vocero alterno del Frente Amplio, notificó que su bloque recién va a evaluar el pedido para ver si lo que corresponde es una interpelación o una simple citación. "Yo creo que se podría citar al ministro, pero no necesariamente hacer una interpelación. Esta me parece exagerada y creo que tiene más una connotación política que querer saber realmente qué ha pasado", dijo.

Por su parte, César Vásquez, vocero de Alianza para el Progreso (APP), manifestó que su bancada tampoco tenía una posición definida sobre el pedido de interpelación. “Vamos a analizar bien los términos de la moción para ver qué postura adoptaremos”, sostuvo.