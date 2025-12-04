Pleno del Congreso aprueba ampliar el periodo de afiliación para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Foro: ONPE Oficial
Redacción EC
Redacción EC

El Pleno del Congreso aprobó este jueves 4 de diciembre, en segunda votación, el dictamen que modifica la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones, con el objetivo de ampliar el periodo de afiliación requerido para postular en las

La norma establece que los ciudadanos afiliados a una organización política entre el 8 de octubre de 2024 y el 7 de octubre de 2025 quedarán habilitados para participar como candidatos, sin importar afiliaciones previas registradas.

También se permitirá postular a quienes se incorporen a un partido entre el 8 de octubre de 2025 y el 7 de enero de 2026, siempre que no cuenten con una afiliación vigente al 8 de octubre de 2025.

En ambos casos, se exceptúa a los ciudadanos del plazo señalado en el artículo 24-A de la Ley de Organizaciones Políticas.

Durante la sustentación, el presidente de la Comisión de Constitución, Arturo Alegría (Fuerza Popular), indicó que la medida responde a un escenario político extraordinario.

El año 2026 se realizarán en el país elecciones generales, elecciones regionales y municipales y al mismo tiempo el retorno a la bicameralidad. Esto supone un nivel de organización política sin precedentes”, señaló ante el Pleno.

Alegría recordó que el Parlamento ya había alcanzado un consenso en primera votación para aprobar esta disposición transitoria y pidió el respaldo de la representación nacional en la segunda votación.

Tras la aprobación del dictamen, la congresista Ana Zegarra presentó una reconsideración, la cual fue sometida a votación y finalmente rechazada.

