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Resumen

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Aunque no pública, una intensa jornada se desarrolló este miércoles 22 de abril al interior del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Los miembros del pleno —con el juez supremo Roberto Burneo a la cabeza— se reunieron y, según confirmó El Comercio a través de distintas fuentes, en la sesión reservada se abordó la viabilidad de ir hacia unas elecciones complementarias tras los cuestionamientos a la organización de los comicios del pasado 12 de abril.

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