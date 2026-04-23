Aunque no pública, una intensa jornada se desarrolló este miércoles 22 de abril al interior del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Los miembros del pleno —con el juez supremo Roberto Burneo a la cabeza— se reunieron y, según confirmó El Comercio a través de distintas fuentes, en la sesión reservada se abordó la viabilidad de ir hacia unas elecciones complementarias tras los cuestionamientos a la organización de los comicios del pasado 12 de abril.

La sesión del máximo órgano de justicia electoral comenzó antes del mediodía, en la sede del Jr. Nazca, en Jesús María (Lima). Fue una sesión “ampliada”, pues a las 11:33 a.m. arribó —tras haber sido convocado— Bernardo Pachas, el nuevo jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), luego de la renuncia, en la víspera, de Piero Corvetto.

Jesús María, 22 de abril. Llegada de Bernardo Pachas, jefe interino de la ONPE, al local del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). (Foto: Lenin Tadeo / @photo.gec)

Jesús María, 22 de abril. Llegada de Bernardo Pachas, jefe interino de la ONPE, al local del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). (Foto: Lenin Tadeo / @photo.gec)

El pleno del JNE está conformado por cinco integrantes. Es presidido por Roberto Burneo Bermejo e integrado por Martha Maisch Molina, Gunther Gonzales Barrón, Rubén Torres Cortez y Aaron Oyarce Yuzzelli. La sesión de los integrantes del pleno se prolongó hasta pasadas las 5:30 p.m.

Fuentes de El Comercio confirmaron que la viabilidad de las elecciones complementarias se abordó en la reunión reservada de los integrantes del pleno del JNE. Las mismas señalaron que incluso el tema fue sometido a votación y por unanimidad, —cinco votos a cero—, se acordó desestimar la posibilidad de ir hacia unas elecciones complementarias.

Pleno del Jurado Nacional de Elecciones.( Foto: JNE)

No obstante, al cierre de este reportaje no existía un pronunciamiento oficial por parte de la entidad al respecto. La sesión plenaria continuará desarrollándose este jueves 23 de abril.

Pedidos de los partidos

El último domingo 19 de abril, durante un plantón en el Campo de Marte, el candidato presidencial Rafael López Aliaga (Renovación Popular) pidió públicamente al presidente del JNE que convoque a unas “elecciones complementarias” antes del 3 de mayo, según expresó, “para todos los que no han votado, incluyendo a policías y militares”.

Lo hizo junto a cientos de manifestantes congregados en el lugar, quienes alegaban un supuesto fraude en los comicios del 12 de abril. En ese contexto, López Aliaga lanzó una amenaza velada contra Burneo. “Elecciones complementarias antes del 3 de mayo, señor Burneo, si no lo hace, no le garantizo nada, señor Burneo. No le garantizo nada”, expresó. Y remarcó, a su vez, que “se ha metido con la persona equivocada”.

Inicialmente, el martes 14 de abril, López Aliaga había denunciado un supuesto “fraude” desde los exteriores de la misma sede del JNE, en Jesús María, y había dado un plazo —según dijo en ese momento— de “24 horas” para que se declaren nulos los comicios y se vuelvan a desarrollar, advirtiendo incluso que llamaría a la insurgencia civil.

Rafael López Aliaga pidió pruebas de irregularidades a cambio de dinero a funcionarios de la ONPE y JNE. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)

Las acusaciones y pedidos del candidato presidencial de Renovación Popular se dan en un contexto de una serie de notables irregularidades registradas en la ONPE, que llevaron a la renuncia de su extitular, como el despliegue del material electoral fuera de tiempo el día de la elección —la cual tuvo que extenderse un día más para más de 52 mil peruanos que no pudieron sufragar—, así como fallas en el resguardo de las cédulas de votación y otros hechos irregulares.

Por su parte, la candidata presidencial Keiko Fujimori (Fuerza Popular) reiteró este miércoles 22 la postura que ya habían mostrado y adelantado dirigentes de su agrupación, indicando que respetará la decisión del JNE sobre la posibilidad de ir a unas elecciones complementarias.

“Yo estaría de acuerdo que puedan acudir a votar las personas que no lo hicieron en las mesas que se establecieron tardíamente; sin embargo, soy también muy respetuosa de lo que finalmente el Jurado Nacional de Elecciones vaya a determinar más adelante. Yo creo que lo que nos corresponde es esperar con prudencia”, expresó Fujimori.

Candidata Keiko Fujimori realizó este miércoles homenaje a los comandos Chavín de Huántar y dejó arreglo floral donde yacen los restos del Coronel del Ejército peruano Juan Valer Sandoval. (Fotos: Lenin Tadeo / @photo.gec)

En tanto, a través de una carta, los senadores y diputados virtualmente electos del partido Juntos por el Perú (JPP), que encabeza Roberto Sánchez, se dirigieron a los miembros del pleno del JNE pidiendo que “se respeten” la Constitución y las normas electorales y se prosiga con el proceso de conteo de votos, respetando también “la voluntad popular”.

“Que se continúe ininterrumpidamente el proceso de conteo de votos respetando la voluntad popular expresada en las urnas mediante una elección llevada a cabo los días 12 y 13 de abril, y que este no sea alterado en ningún momento por funcionarios, autoridades o políticos que buscan favorecer sus propios intereses”, se indicó en el escrito ingresado este miércoles, mientras los miembros el pleno aún se encontraba reunidos.

También se solicitó que se invoque la mayor celeridad posible en todos los procedimientos “para disipar la incertidumbre electoral que se ha instalado en nuestro país”. Además, el propio Sánchez también cursó un pedido al defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor, para que se mantenga vigilante con el fin de garantizar el derecho a la participación política.

La postura clave de la ONPE

Antes de acudir al JNE, Pachas ofreció una conferencia de prensa en la que se presentó como jefe interino hasta que la Junta Nacional de Justicia designe al titular de la institución. Entre otros puntos, señaló que se tomarán “todas las medidas correctivas necesarias” a fin de esclarecer los hechos ocurridos el 12 de abril y llamó a todos los trabajadores de la institución y sus distintas oficinas descentralizadas a mejorar sus procedimientos, con la finalidad de brindar un servicio que devuelva la tranquilidad y seguridad de la ciudadanía “camino a la segunda vuelta electoral”.

También mencionó que se habían remitido a los distintos Jurados Electorales Especiales 50,983 actas observadas. “Estamos esperando que las resuelvan para cerrar el proceso”, explicó.

Bernardo Pachas realizó una conferencia de prensa este miércoles 22 de abril, tras lo cual se dirigió al pleno del JNE. (Foto: ONPE)

De ellas, 5,664 correspondían a la elección presidencial; 12,903, a la de senadores por distrito único; 9,539, a la de senadores por distrito múltiple; 11,902, a la Cámara de Diputados; y 10,975, al Parlamento Andino.

En su alocución, Bernardo Pachas remarcó que ya existe un cronograma electoral aprobado. “Nosotros tenemos un cronograma aprobado; este cronograma habla de un camino a la segunda vuelta electoral presidencial que tiene fecha cierta: es el 7 de junio”, señaló ante los periodistas.

Bernardo Pachas realizó una conferencia de prensa este miércoles 22 de abril, tras lo cual se dirigió al pleno del JNE. (Foto: ONPE)

En esa línea, explicó que vienen trabajando con el jurado para cerrar las actas observadas y avanzar con las siguientes etapas del proceso.

“Entonces, estamos trabajando con el jurado para cerrar todas las actas observadas —sobre todo de presidencial— y continuar rápidamente, que el jurado proclame a los ganadores que pasan a la segunda elección presidencial y poder, luego, realizar todas las adquisiciones y compras necesarias, como la cédula de votación, [que] hay que mandarla a imprimir (…). Entonces, nosotros nos guiamos por este cronograma que aprobó el Jurado Nacional de Elecciones en su oportunidad”, expresó Pachas.

Punto de vista

En diálogo con El Comercio, José Tello, exministro de Justicia y presidente del Instituto Aklla Perú, indicó que el JNE deberá resolver los pedidos de nulidad planteados; sin embargo, advirtió que estas solicitudes “carecen de un marco normativo”. Ello, explicó, debido a que las nulidades deben observar de manera rigurosa lo que establece la ley y “no puede haber una interpretación extensiva”.

Añadió que los supuestos de nulidad están claramente regulados en la Ley Orgánica de Elecciones y que no existe margen para una interpretación distinta a lo que esta dispone.

“Para que hayan elecciones complementarias tiene que haber un marco legal y para las elecciones generales no hay un marco de elecciones complementarias. Solamente existe para selecciones municipales, tampoco lo hay para elecciones regionales, por ejemplo”, aseveró Tello.