Tras un acalorado debate de hora y media en el Hemiciclo Raúl Porras Barrenechea, el pleno del Senado aprobó este miércoles —con 40 votos a favor— el reglamento que establece los criterios para el proceso de elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC).

La decisión se adoptó a pocas semanas de diciembre, mes en el que debería comenzar el proceso de selección para elegir a los reemplazantes de seis de los siete magistrados del TC, cuyos mandatos vencen en mayo del 2027. Solo el período de Pedro Hernández culmina en diciembre del 2028.

El actual reglamento del Senado ordena que la convocatoria debe realizarse con seis meses de anticipación al vencimiento del cargo.

Fuerza Popular (21), Renovación Popular (8), Partido Cívico Obras (4) y Buen Gobierno (6) respaldaron el dictamen aprobado previamente por la Comisión de Constitución. A estos votos se sumó, sorpresivamente, el de Percy Osorio, de Juntos por el Perú, cuya bancada concentró los 13 votos en contra de la propuesta.

Ahora Nación (3) optó por la abstención, al igual que Juana Ticona, de Obras, pese a que su bancada respaldó el reglamento. Es la segunda vez que la senadora marca distancia de la posición de su grupo parlamentario.

#Congreso ¿Qué bancadas aprobaron el nuevo reglamento para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional? Percy Osorio, de Juntos por el Perú, votó a favor, pese a que su bancada se opuso a la propuesta. ¿Marca distancia? https://t.co/GXBOtszP1Z — Erik Rivera (@ErikRivera__) October 28, 2026

¿Qué plantea el dictamen?

El proceso estará a cargo de la Comisión de Procedimientos Especiales del Senado. El grupo evaluará y la elección final la dejará al pleno de la Cámara alta, que requerirá el voto favorable de los dos tercios del número legal de senadores.

Entre los principales cambios —respecto de los criterios de elección aplicados en el Congreso unicameral— figura la distribución del puntaje entre las dos etapas de evaluación.

La evaluación curricular tendrá un máximo de 70 puntos y la entrevista personal, de 30. En el esquema anterior, la primera etapa otorgaba hasta 60 puntos y la segunda, un total de 40.

La evaluación curricular comprende los siguientes criterios: Formación académica (30 puntos), experiencia profesional (30 puntos) e investigación jurídica (10 puntos).

En la entrevista personal se evaluará la trayectoria personal, académica y profesional. Sobre este punto, legisladores de izquierda solicitaron durante el debate que sea reducido a 15 puntos, pero no prosperó.

Otro de los ajustes es el mínimo para continuar en el proceso: quienes no alcancen los 50 puntos en la evaluación curricular serán descalificados. En la norma anterior del Parlamento unicameral, el postulante quedaba fuera si obtenía menos de 65 puntos.

Debate acalorado

Durante el debate, Patricia Iturregui, del Buen Gobierno, pidió reformar de forma constitucional el modelo de elección que actualmente tiene la Constitución porque afecta la autonomía del TC.

Sostuvo que en países vecinos como en Chile el modelo es totalmente distinto, pues aparte del propio Parlamento también participan el presidente de la República y la Corte Suprema.

“No es una selección de un Tribunal Constitucional por un exclusivo poder”, refirió.

Mirtha Vásquez, de Ahora Nación, coincidió con esa postura. No obstante, consideró que el dictamen debatido recoge varios puntos de vista, pero resulta insuficiente.

“Repite un modelo con el que no solo se ha elegido a los anteriores tribunos, sino al actual defensor del Pueblo que está tan cuestionado”, agregó.

Durante su intervención, pidió modificar el artículo 9.1 para permitir que todos los colegios de abogados de cualquier ámbito territorial puedan proponer candidatos. Esto, debido a que el dictamen establece que, además de las universidades públicas o privadas, los colegios profesionales nacionales pueden presentar postulantes.

“¿Qué son los colegios de abogados nacionales? Son la suma de colegios departamentales”, refirió.

Solicitó que se disminuya el puntaje de entrevistas a 15 puntos porque “20 o 30 puntos resulta ser sustancial y modifica el orden de mérito”.

Jaime Quito, de Juntos por el Perú, opinó que las mismas reglas, los mismos mecanismos llevarán al país “a tener los mismos resultados”. “El TC que tenemos hoy [...] estamos viendo que están sujetos y sometidos al poder político y por lo tanto las sentencias están para beneficiar a quienes votaron por ellos y pusieron en esos cargos”, indicó.

Cuestionamientos a la oposición

En una posición contraria, Lourdes Alcorta, de Renovación Popular, sostuvo que los postulantes a integrar el TC provienen de distintos ámbitos, que no son invitados, sino que se presentan por iniciativa propia.

“El Congreso los acoge a todos, no es que acá lo proponen y escogemos a dedo. Eso no es así. Acá se hace la votación final”, dijo.

Además, cuestionó al sector de izquierda: “No empiecen a pedir acá lo que no se ha visto en la Comisión de Constitución. Estamos con el mismo rollo todo el rato”.

Por su parte, Martha Moyano, de Fuerza Popular, afirmó que la izquierda “tiene el sueño de opio” al plantear modificaciones a la Constitución y sostuvo que sus propuestas no estaban “hablando de la realidad”.

“La Constitución que tenemos ahora es la realidad y frente a esa realidad uno se presenta, opina, pero es importante que no podemos convocar a una asamblea constituyente para que todo el mundo presente sus candidatos al TC”, dijo.

Martha Chávez, de Fuerza Popular, sostuvo que la izquierda busca establecer un patrón de conducta que evidencie una falta de independencia de los miembros del TC, con quienes se puede discrepar, pero advirtió que “no se puede hacer una aproximación simplista”.

“Hay personas que acumulan papeles y ya hemos tenido un presidente que tuvo una maestría sin saber hablar otro idioma que era un requisito necesario que todas las personas [deben tener] para obtener un grado de maestro”, dijo.

Antes de concluir el debate, Carlos Mesía, presidente de la Comisión de Constitución, indicó que la participación de los colegios profesionales nacionales debe interpretarse en el sentido de que estos tienen presencia en todo el territorio nacional. De ese modo, quedarían habilitados los colegios de abogados de distintas regiones para presentar sus propuestas.

¿Cuál será el camino de la elección de los magistrados al TC?

De acuerdo con el artículo 199 del Reglamento de la Cámara del Senado, la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional debe comenzar seis meses antes de la fecha de expiración del mandato de los magistrados.

Actualmente, el pleno del TC está integrado por Helder Domínguez y los magistrados Francisco Morales, Luz Pacheco, Gustavo Gutiérrez, César Ochoa, Manuel Monteagudo y Pedro Hernández.

Será el propio presidente del TC quien se dirija al titular de la Cámara Alta a solicitarle el inicio del procedimiento de la elección de nuevos magistrados.

Según el reglamento del Senado, los magistrados del Tribunal continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta que hayan tomado posesión quienes han de sucederlos.

Luego de ello, la Comisión de Procedimientos Especiales publica la convocatoria para el proceso de selección por concurso público de méritos en el portal web institucional del Senado y en un diario de circulación nacional.

Los candidatos podrán presentarse individualmente o ser propuestos, con acuerdo de sus máximos órganos colegiados, por los colegios profesionales nacionales o por las facultades de derecho de universidad públicas o privadas.