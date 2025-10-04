Luego de que la congresista Kira Alcarraz increpara y amenazara a la reportera Marycielo Del Castillo, que le preguntaba por una presunta contratación irregular a favor de un familiar de la legisladora, el partido Podemos Perú se pronunció para rechazar el comportamiento de la legisladora.

“Ratificamos nuestro firme respeto a la libertad de prensa, como pilar fundamental de la democracia y el estado de derecho. Rechazamos categóricamente cualquier acto de hostigamiento, amenaza o agresión contra los medios de comunicación y contra los periodistas”, indicó la agrupación política.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Congresista de 'Podemos Perú' amenaza de muerte a periodista de Willax. (Fuente: Contra Corriente)

Como se recuerda, hace unos días, en medio de las interrogantes de la periodista de Willax TV, Alcarraz le respondió de forma hostil. “Mira, si estuviera alterada, tenlo por seguro que ya te hubiera estampado contra la pared”, dijo la parlamentaria.

Al ser cuestionada nuevamente sobre si actuaría así por el simple hecho de hacer su trabajo, la legisladora remató: “No me digas tú que estoy alterada, tú no me has visto alterada, mi amor. El día que tú me veas alterada ten por seguro que ni tu mamá va a querer estar a tu lado”.

Comunicado de Podemos Perú sobre el caso de Kira Alcarraz.

Ante esta situación, Podemos Perú también anunció que la Secretaría Nacional de Ética y Disciplina del partido ha iniciado el proceso correspondiente sobre la conducta de la congresista “a fin de dejar muy en claro que nuestra agrupación política no permitirá actos que no tengan como principio básico el respeto”

“Debe primar la libertad de prensa y el respeto, fundamentales para la democracia”, señaló la agrupación en su pronunciamiento.

La investigación periodística de la reportera amenazada señalaba que Alcarraz contrató presuntamente como coordinadora de su despacho parlamentario a Diana Alani De la Cruz, pareja sentimental de su hijo. Según el reportaje, De la Cruz no cuenta con los certificados académicos necesarios ni con una experiencia laboral acreditada para el puesto.