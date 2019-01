Polémica en el CAL por destitución de Walter Ayala del Consejo de Ética

Walter Ayala afirmó que pasó la noche en la oficina del Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima (CAL), a fin de custodiar los documentos relacionados a las investigaciones contra el ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry, luego de que se le comunicara que había sido destituido de la presidencia de este órgano.

“Anoche me quedé a dormir en la oficina de la Dirección de Ética del CAL, ya que querían meterse a la fuerza. Estoy custodiando documentos relacionados a los casos que vengo investigando”, indicó a la prensa.

►“No puedo esperar nada de Fuerza Popular, no son capaces de ser críticos”



►Testimonios implican a ex ministro de Humala con el ‘club de la construcción’



Walter Ayala reiteró que fue destituido de su cargo “de manera sorpresiva” en una junta directiva por una recomendación del Tribunal de Honor del CAL.

“[El martes] hubo una junta directiva y de manera sorpresiva se adoptó esa decisión de parte de ellos, a pesar de que es una decisión arbitraria e ilegal. Yo no la reconozco”, afirmó en Canal N.

Ayala detalló que le permitieron el ingreso a la reunión para comunicarle la decisión de aceptar una renuncia que él no presentó.

“Me permitieron el ingreso para decirme que han tomado la decisión de aceptar mi renuncia y yo les he dicho que no he renunciado en ningún momento (…) Yo no renuncio”, manifestó.

Asimismo, indicó que se trata de una “reacción temeraria” en su contra de parte de la decana del CAL, María Elena Portocarrero, a quien acusó de tener intereses personales en la denuncia contra Pedro Chávarry.

“En el mes de noviembre, cuando yo iba a sacar la medida cautelar contra Pedro Chávarry, yo le di cuenta a la decana y la decana me pidió no sacar la medida cautelar. Como yo no le he hecho caso, asumo que ella ha tomado esta decisión de sacarme porque no he hecho caso a los intereses que ella tiene”, aseveró.

Sostuvo también que quienes tomaron la decisión de retirarlo del cargo son Portocarrero y “algunos directivos” del CAL, quienes “tienen vinculación directa con Pedro Chávarry”.

“[Esta destitución] se da en el momento en que estoy investigando a abogados, a grandes estudios vinculados al tema Odebrecht y a árbitros que están vinculados a Odebrecht. Acá hay un interés de encubrir, por eso a mí se me saca, porque están buscando un director de ética a su medida”, señaló.

Descargos de la decana

La decana del CAL, María Elena Portocarrero, rechazó “cualquier interferencia o cualquier interés particular” de su parte, tal como acusó Walter Ayala.

“Rechazo tajantemente cualquier interferencia o cualquier interés particular que tenga que ver con respecto a la situación de este caso (…) En todas mis declaraciones he dicho que el Consejo de Ética es autónomo”, sostuvo en Canal N.

Portocarrero indicó que la denuncia de Walter Ayala responde a un “afán de protagonismo lamentable que ha llevado al consejo a un circo”.

El pasado 6 de enero, el Consejo de Ética del CAL, que Ayala presidía, acordó suspender la colegiatura al ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

Sin embargo, el Tribunal de Honor del CAL, integrado por Fernando Vidal, Ulises Montoya y Mario Amoretti, aprobó una recusación contra Walter Ayala para que su voto sea inválido.

Ante esta situación, Ayala presentó una acción de amparo en el Poder Judicial para anular la recusación que se aprobó en su contra y su voto cuente en la suspensión que dictaron contra Pedro Chávarry.