Polémica en la Comisión de Constitución por impedimentos para candidatos

La sesión de la Comisión de Constitución del Congreso registró un breve debate esta mañana sobre el predictamen que planteó la presidencia de este grupo de trabajo sobre el proyecto para que personas con sentencias en primera instancia no pueda ser candidatos a cargos de elección popular. Legisladores de varias bancadas expresaron sus críticas a lo que planteaba la presidencia a cargo de Rosa Bartra (Fuerza Popular).

Según detallaron los congresistas que pidieron la palabra antes de que comience su exposición el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, el documento que elaboró la secretaría de la comisión incluía impedimentos, no solo para candidatos a cargos de elección popular, sino a todos quienes busquen acceder a trabajos en el Estado a través de concurso público.

"Tendríamos que ponernos a revisar los 152 regímenes laborales que hay en la administración pública. No me parece, presidenta. Creo que, por respeto la palabra se tiene que honrar. Si no estamos de acuerdo con la propuesta que nos alcanzan, digámoslo pero no de este tipo de forma como se nos ha entregado el dictamen ayer", comentó Javier Velásquez Quesquén, del Apra.

La congresista Alejandra Aramayo incluso tuvo un incidente con Rosa Bartra cuando esta última trató de cerrar el debate sobre el predictamen.

"Señora presidenta (Rosa Bartra), podemos tener criterios distintos pero pido que tenga respeto por mi opinión y mi opinión es que este dictamen no se ajusta a lo debatido en la sesión pasada", señaló Aramayo.

Gilbert Violeta también participó en el debate y trató de plantear una cuestión de orden para promover el debate sobre los impedimentos para candidatos, pero luego la retiró al percatarse que las críticas venían de diversas bancadas.

"(Lo retiro) porque es parte del debate. Uno de mis proyectos de ley tiene que ver con la modificación del artículo 33 porque tiene que ver con la suspensión de derechos, pero es parte del debate y si quiere hago nuevamente mi sustentación", indicó.

Rosa Bartra dio por finalizada la polémica al indicar que no estaban en el momento de debatir el predictamen y procedió a dar la palabra a Salvador del Solar para que exponga sobre la reforma política.