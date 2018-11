El pleno del Congreso aprobó, con votos de Fuerza Popular, Peruanos por el Kambio y el Apra, que se debata el informe en mayoría de la Comisión Lava Jato, que fue expuesto durante los últimos dos días por la parlamentaria Rosa Bartra. De esta manera, el documento preparado en minoría por Humberto Morales (Frente Amplio) solo será sustentando, si se rechaza el otro.

Durante la sesión de este martes, el congresista Javier Velásquez Quesquén planteó una cuestión de orden para que pleno analice directamente el informe que expuso Bartra, aduciendo que el expediente de Morales extralimitó el encargo que le dio el pleno a la comisión, porque ha investigado a parlamentarios y el financiamiento de partidos políticos.

“El documento del señor Morales está imputando graves delitos a personas que ni siquiera han sido notificadas y citadas como investigados”, manifestó.

Puso como ejemplo que a los legisladores que pertenecieron a la Comisión de Constitución del quinquenio pasado se les imputa los presuntos delitos de omisión de funciones y colusión agravada, porque no revisaron los decretos de urgencia que emitió el gobierno de turno. Añadió que esto “viola el debido proceso”.

“Ese documento no puede ser un informe en minoría. Nosotros no le hemos encargado a la Comisión Lava Jato que investigue los votos de los congresistas del quinquenio pasado […] Pido que no sentemos este nefasto precedente”, agregó.

El ex primer ministro consideró que Morales tuvo al menos que llamar a los implicados, pero en cambio hizo un informe “en forma clandestina”.

La parlamentaria Mercedes Araoz (PpK) respaldó el pedido de Velásquez Quesquén, tras afirmar que Morales crea, con su informe en minoría, un “precedente nefasto”, porque ha investigado a legisladores “sin que lo sepamos”.

El congresista Marco Arana (Frente Amplio) opinó que el informe en minoría debía ser escuchado. Añadió que en su momento los informes en mayoría y minoría de los casos ‘petroaudios’, Bagua y DINI (Dirección Nacional de Inteligencia) fueron escuchados anteriormente en el pleno, durante los dos últimos gobiernos.

“¿A qué le tienen tanto miedo? ¿O es que están siendo digitados desde el WhatsApp de Madrid, que se debe impedir una discusión tan importante? No permitamos que Alan García venga a mandar [mensajes de] WhatsApp a sus congresistas sobre qué se debate o no en este Congreso”, remarcó.

A su turno, Humberto Morales afirmó que su informe en minoría cumple con los requisitos para ser expuesto.

“El reglamento [del Congreso] dice que hay informes por unanimidad, mayoría o minoría, en ese marco ha sido presentado este informe […] Se quiere apelar a los votos para que el sol no salga mañana. Solo exigimos una exposición no estamos exigiendo de ninguna manera que se debata”, acotó.

El informe en minoría recomienda que se investigue al ex presidente Alan García y a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por sus presuntos vínculos con la constructora brasileña Odebrecht.