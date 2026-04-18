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Resumen

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Al interior de la Policía Nacional del Perú (PNP) se ha activado una alerta y se ha dispuesto que todas las unidades especializadas, incluidas las de inteligencia, refuercen las medidas de seguridad y adopten acciones preventivas ante posibles intentos de salida del país del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto.

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