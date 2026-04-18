Al interior de la Policía Nacional del Perú (PNP) se ha activado una alerta y se ha dispuesto que todas las unidades especializadas, incluidas las de inteligencia, refuercen las medidas de seguridad y adopten acciones preventivas ante posibles intentos de salida del país del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto.

Todo ello, en medio del escándalo por el material electoral que no fue entregado el pasado domingo 12 de abril durante las Elecciones Generales 2026 y lo que generó que miles de peruanos no pudieran sufragar.

Según la Orden Telefónica 843-2026-Comoppl, a la que accedió El Comercio, la medida se adoptó luego de que se tomara conocimiento de que se solicitaría una detención preliminar por siete días, así como el allanamiento e incautación de bienes contra Corvetto y otros funcionarios investigados. De momento, esto aún no ha sido confirmado públicamente.

En ese contexto, el jefe del Comando de Operaciones Policiales dispuso este sábado 18 de abril por la noche “extremar las medidas de seguridad” en puertos, aeropuertos, terrapuertos, puestos de vigilancia y zonas de frontera, incluyendo el refuerzo de personal policial.

Asimismo, se ordenó que la Dirección Nacional de Orden y Seguridad (Dirnos) y la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnic), a través de sus unidades especializadas, ejecuten “las acciones pertinentes” en el ámbito de sus competencias.

Incluso, se dispuso que la Dirección de Inteligencia, en coordinación con sus divisiones de inteligencia regionales, intensifique sus acciones dentro de su función “orientadas a la prevención ante eventuales intentos de evasión o salida del país” de Corvetto.

El documento, además, dispone que cualquier novedad sea comunicada de manera inmediata para su monitoreo. Al cierre de esta nota, la ONPE no se había pronunciado ni tampoco su titular.

#URGENTE La Policía Nacional del Perú (PNP) dispone a sus distintas unidades especializadas desplegar acciones ante posible salida de Piero Corvetto, jefe de la ONPE, del Perú. pic.twitter.com/STjzEPOxb8 — Política El Comercio (@Politica_ECpe) April 19, 2026

—Expedientes en curso—

A pesar de los múltiples cuestionamientos, Corvetto no ha dado señales de renunciar. Permanece en su cargo mientras –en paralelo– la Junta Nacional de Justicia (JNJ) espera sus descargos para definir su futuro al frente del organismo electoral.

Por lo pronto, el máximo representante de la ONPE tendría hasta el 24 de abril para responder a la JNJ por la investigación preliminar que afronta por dos hechos: la falta de instalación de mesas de sufragio y los retrasos generalizados en su implementación, lo que habría generado que un número indeterminado de electores se retire sin poder emitir su voto.

Piero Corvetto enfrenta múltiples cuestionamientos y pedidos de renuncia tras jornada del 12 de abril. (Foto: EFE)

Fuentes de la JNJ estimaron que, tras estos descargos, la institución deberá emitir, entre la primera y la segunda semana de mayo, su informe final sobre la referida investigación. En este, el instructor o ponente definirá si amerita el inicio de un procedimiento disciplinario, el mismo que podría concluir en la destitución, remoción o absolución del funcionario, según se dispone en el reglamento.

Sin embargo, a la par de las posibles acciones disciplinarias también avanzan otras acciones. Covetto debía declarar el viernes ante la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de PNP, pero solicitó reprogramar su citación.

Incluso, pidió que esta sea virtual y “en un plazo razonable”. El funcionario fue citado en calidad de testigo, en el marco de la investigación que realiza la Fiscalía Anticorrupción tras denunciarse que la empresa Galaga S.A.C, quien ya había sido penalizada por incumplimiento de contrato, fue nuevamente contratada para elaborar el reparto de material electoral en el último proceso electoral.