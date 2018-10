Carlos Neyra



Durante 15 meses, los agentes de la Dirección de Lavado de Activos de la PNP (Dirila) elaboraron un informe de 227 páginas que contiene 66 declaraciones de personas que figuran como aportantes a la campaña presidencial de Keiko Fujimori del 2011.

Entre el 20 de octubre del 2015 y el 24 de enero del 2017 se realizaron decenas de pesquisas policiales que permitieron identificar al presunto reclutador de las personas que figuran como aportantes en la contabilidad de Fuerza 2011, hoy Fuerza Popular. Erick Matto Monge es sindicado por varios testigos de haber utilizado el nombre de sus familiares y amigos para registrar ingresos económicos al partido.

— Los testimonios—

En la planilla que Fuerza Popular entregó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Cristian Jo Monti figura con un aporte de S/121.263. El 19 de octubre del 2016, Jo fue convocado por los agentes de la Dirila, a quienes señaló que no colaboró en la campaña de Keiko Fujimori. “Definitivamente yo no hice ningún aporte de un solo centavo a favor del partido político Fuerza Popular, antes Fuerza 2011”, declaró Jo a los efectivos.

Jo Monti, biólogo de profesión, indicó a la policía que en el verano del 2011 Erick Matto Monge, un amigo del colegio San Agustín, se identificó como militante del fujimorismo, y le propuso acercarse a un grupo de empresarios que apoyaba la campaña presidencial de Keiko Fujimori.

El supuesto aportante contó que se reunió en una sola ocasión con Matto en una playa de Lima: “En dicha conversación no me solicitó colaborar con suma de dinero a favor del partido, pero me solicitó tomar mi nombre para colaborar con el partido con el aporte de suma de dinero, pero yo no acepté”.

Los agentes de la Dirila también le preguntaron a Jo sobre su presunto vínculo con otros aportantes consignados por Fuerza Popular, como Félix Guayas, Luis Iturbe, Sandro Petruccelli, Ignacio Vivanco, Giancarlo Bertini y Patrizia Coppero. Jo solo reconoció a Petruccelli como el esposo de la mejor amiga de su hermana Sara, quien vive en el extranjero.

Guayas y Petruccelli son socios fundadores de una agencia marítima. Según el informe del partido presentado ante la ONPE, Guayas habría aportado US$25.000 y Petruccelli una cifra igual.

El 17 de octubre del 2016, Guayas negó a la policía que haya entregado dicho aporte: “Quiero precisar que nunca he realizado ningún aporte económico en efectivo ni en especies a favor de Fuerza Popular ni Fuerza 2011”.

Guayas narró detalles importantes: “Fue entre marzo y julio del 2011, una persona que no conozco me fue a visitar a mi oficina […] llevando una hoja para poder afiliarme a Fuerza 2011, no recuerdo los detalles de dicha hoja, pero la firmé sin haber llenado mis datos personales”.

Por la investigación del fiscal José Domingo Pérez, se conoce que los depósitos fueron hechos en distintas agencias del Scotiabank, ubicadas en Miraflores, por Daniel Mellado Correa, quien labora en la empresa Office USA S.A., de propiedad de Giancarlo Bertini y Patrizia Coppero, actualmente prófugos de la justicia.

De acuerdo con la resolución del juez Richard Concepción Carhuancho, Mellado habría suplantado la identidad de 86 personas, depositando en total US$456.073 en las cuentas del Scotiabank registradas a nombre del partido, depósitos que se les atribuyen a Guayas, Petruccelli y Jo Monti.

—Personaje clave—

Según la tesis fiscal, el testimonio de Jo es importante porque permitiría establecer que Matto sería un presunto reclutador de aportantes que habría utilizado a sus familiares y amigos para registrar ingresos económicos al partido. Matto, además, sería el nexo con Jorge Yoshiyama Sasaki, sobrino de Jaime Yoshiyama, ex secretario general de Fuerza Popular.

Por este motivo, la fiscalía solicitó la detención de Erick Matto y Jorge Yoshiyama, luego de obtener dos declaraciones del testigo protegido TP-2017-55-2, quien también figuraba como aportante.

Según la declaración del testigo protegido, Matto lo buscó nuevamente, pero él se negó a escucharlo. Luego lo visitó un amigo en común, que le indicó que Jorge Yoshiyama quería conversar con él.

De acuerdo al testigo, Yoshiyama le dijo en la reunión que su declaración “era como una piedra en el camino que se tenía que sacar para que esta investigación se archive […], que podía cambiar mi declaración con un escrito, que era mejor decir que sí había aportado dinero y que no había ningún problema”. Esto se consigna en la resolución fiscal en la que se solicita la detención de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y otras 19 personas.

El testigo protegido le dijo al fiscal Pérez que, dos meses después de haber declarado en la Dirila, firmó un documento redactado por los abogados de Fuerza Popular por presión de Yoshiyama Sasaki.

El Comercio buscó la versión de Cristian Jo, Jorge Yoshiyama, Félix Guayas, Sandro Petruccelli y Erick Matto, a través de llamadas telefónicas a sus celulares personales, a sus casas y trabajos, así como por mensajes de WhatsApp, pero hasta el cierre de esta edición optaron por no declarar para esta nota.

El abogado Fernando Carreras sostuvo que su defendido Erick Matto no fue notificado por la fiscalía del cambio de estatus legal de testigo a investigado y que no pueden solicitar su detención.