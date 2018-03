"La política no puede ser argumento para tomar cualquier decisión"

El secretario jurídico de la OEA habla de la necesidad de lograr en la región un buen equilibrio entre los poderes del Estado. Señala que esto pasa por no abusar de instrumentos constitucionales, pues puede derivar en un avasallamiento.

— El Congreso ha modificado figuras contempladas en la Constitución como la cuestión de confianza y la censura, pero lo ha hecho cambiando su reglamento. Diversos expertos han dicho que esto es inconstitucional. ¿Se puede considerar esto un avasallamiento contra el Ejecutivo?

No conozco el detalle, pero creo que todo lo que sea debilitar, entorpecer y abusar de las normas constitucionales no es bueno para ningún país.

— Fue observador del primer proceso de vacancia contra el presidente Kuczynski. Este jueves se debatirá en el Congreso la admisión a trámite de un segundo pedido para destituirlo.

Un instrumento que tiene el Legislativo en sus relaciones con el Ejecutivo es la posibilidad de destituir o declarar la vacancia del presidente de la República. Estos instrumentos son el último recurso, no el primero, porque ponen en peligro la estabilidad democrática de cualquier país. Estas situaciones generan precedentes. La vulnerabilidad que pueda tener un presidente hoy es la misma que va a tener el de mañana.

— Teniendo en cuenta que es una figura contemplada en la Constitución, ¿puede haber abuso de derecho por parte del Legislativo?

En la Constitución hay algunas figuras objetivas [para la vacancia] como la muerte del presidente y la renuncia, pero hay otras que son subjetivas...

— Como la incapacidad moral.

La incapacidad moral, que es una figura muy amplia y peligrosa de manejar. Los delitos normalmente necesitan ser tipificados expresamente. Esta es una figura que no está tipificada. Por incapaz moral una persona podría perder una función de elección popular. Hay que ser muy prudentes. Y en la Constitución dice “permanente”, lo que es todavía más difícil de evaluar. ¿Cuándo se es incapaz moral permanente? ¿Se da cuenta lo peligroso que es para cualquier presidente en el futuro?

— ¿Y qué elementos objetivos se tendrían que esperar para recién pedir una vacancia? ¿El resultado de una investigación fiscal?

Por lo menos. Tener razones sólidas. La incapacidad moral permanente es un recurso que yo no utilizaría nunca existiendo otras causales y, sobre todo, cuando estamos en una necesidad de consolidar instituciones en toda la región. Se trata de cómo fortalecer la relación entre los poderes, no cómo volver a vulnerarla.

— Desde el Congreso se ha señalado que la vacancia es una decisión política. ¿Es válido ese argumento?

Es una decisión del Congreso, que es un órgano político. Pero la política no puede ser un argumento para tomar cualquier decisión, la política es un valor alto en las relaciones entre poderes. Yo puedo decir [que] es una decisión política, pero tiene que ser responsable. La Constitución también es un instrumento político y no solo jurídico. La decisión política tiene que ser no usar y abusar de las normas jurídico-políticas.

—¿La OEA mira con preocupación al Congreso por estas y otras iniciativas como acusaciones constitucionales contra el fiscal de la Nación y magistrados del TC?

Todo lo que signifique inestabilidad o enfrentamiento entre poderes preocupa no a la OEA, sino a toda la región. El Perú es un país muy significativo en el tema, es el país que promovió y logró la aprobación de la Carta Democrática Interamericana. Hoy es la sede de la próxima cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, que esperamos sea un gran paso para consolidar la democracia. El Perú es un ejemplo para la región y por eso nos preocupa que sea un buen ejemplo.

