La política del mandil, por Diana Seminario

El alto mando del Ejército Peruano posó el martes último orgulloso luciendo un mandil rosado que decía ‘Hombres por la igualdad’. El escándalo estaba servido. Se dijo de todo, desde que esta acción humillaba el uniforme que habían lucido valientes soldados peruanos hasta que este simple gesto era solo eso y en nada serviría para aminorar la violencia contra la mujer o alcanzar la tan esquiva igualdad.

Lo cierto es que el mandil y el color rosado lo único que hicieron fue ponerle reflectores al estereotipo contra el que se lucha: que las mujeres están llamadas a vestir de rosado y a estar confinadas en la cocina.

La campaña, a todas luces mal ejecutada, volvió a polarizar sobre un tema en el que no deberían haber diferencias: la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. Sin embargo, el foco se quedó en el mandil rosado que, según la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, le ha costado a su cartera la friolera de 110 mil soles, según información divulgada por ella misma, quien aclara que la compra se hizo en el 2018.

Resulta inaudito que, en una campaña altamente ideologizada y politizada, se hayan gastado 110 mil soles, cuando el mismo ministerio de los mandiles ha sido incapaz de comprar a tiempo prendas de abrigo para las poblaciones vulnerables, según lo ha advertido la Contraloría General de la República.

El informe de la contraloría señala al Ministerio de la Mujer como la institución encargada de entregar los ‘kits de abrigo’. Este año aún no se realiza la convocatoria para comprarlos, con la consiguiente demora en su distribución.

La contraloría encontró además que no se han rendido cuentas del abrigo distribuido los años 2017 y 2018, lo que significa que no existe un registro que la ayuda haya llegado a sus destinatarios. Es decir, no importa que nuestros compatriotas reciban tarde, mal o nunca el abrigo durante las heladas, la prioridad es el mandil rosado.

El mandil se convirtió así en un asunto de interés nacional que incluso mereció la intervención del presidente Martín Vizcarra, quien llegó a decir: “Dejemos el estereotipo por una prenda o en función del color. Entonces, si yo me lo pongo [un mandil rosa], ¿dejo de ser presidente?”. Paradójico que el mandatario hable de estereotipos, cuando la campaña precisamente los enaltece.

Llama la atención, sin embargo, que en una coyuntura tan complicada como la nuestra, Vizcarra haya insistido en la amenaza de cerrar el Congreso y haya echado mano del mandil rosado. Se entiende que el jefe del Estado solo quiera abordar temas que arranquen el aplauso fácil.

Sin embargo, sería bueno que el presidente y sus Gabinete nos digan cómo van a hacer para revertir el nulo crecimiento económico.

¿Podrían explicarnos cómo así el desempleo aumentó 5,5% en Lima, llegando al 8,1% y colocándose en el nivel más alto de los últimos seis años? ¿Tiene algo que decir de la inseguridad ciudadana o esta se arreglará con las reformas constitucionales?

Estamos avisados, siempre tendremos un mandil rosado que lo libre de estas respuestas.