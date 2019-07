Políticos felicitan a la selección peruana tras la derrota en la final de la Copa América 2019

Nuestra entusiasta Felicitación a la Selección Peruana d Fútbol al coronarse Sub Campeón d América, dejando en la cancha una conducta deportiva q engrandece al Perú!! Ojalá q en otras facetas d la vida actuemos c el Ejemplo q estos jóvenes nos han dejado, c Garra y sin Odios! pic.twitter.com/P2iZLOs6rm