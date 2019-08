Los políticos y las universidades: una relación muy cercana

La fiscalía investiga al excongresista Joaquín Ramírez por lavado de activos e incluye en la carpeta a Keiko Fujimori, la lideresa de Fuerza Popular, y a la Universidad Alas Peruanas (UAP), según Cuarto Poder. Por transacciones con sus subsidiarias, la Sunedu ha pedido la vacancia del rector de la Universidad San Martín de Porres (USMP), José Antonio Chang, quien ha ejercido el cargo por más de 18 años. La casa de estudios estuvo estrechamente ligada al expresidente Alan García durante la última etapa de su vida.

Estos son apenas dos ejemplos de una relación que, desde los años 70, ha sido tan estrecha como productiva: universidades y figuras políticas. Para José Alejandro Godoy, politólogo y catedrático de la Universidad del Pacífico, este vínculo se debe a la conjunción de dos factores: el prestigio asociado al trabajo académico y la oportunidad de hacer clientelismo dentro de las universidades.

“Estar en el rubro educativo te da ciertos réditos de imagen personal, prestigio, y te permite ir haciendo una base otorgando becas, expandiendo oportunidades para jóvenes, entregando auspicios deportivos, etc”, explica Godoy.

A ese binomio se le suman otros dos factores clave: el aprendizaje acelerado sobre estrategia política que implica moverse en la estructura universitaria y —en el caso de las universidades con fines de lucro— la holgura financiera que permite el negocio educativo.

Los siete casos aquí detallados tienen, cada uno, características particulares que los inclinan hacia elementos distintos de esa ecuación —el prestigio, el clientelismo, la estrategia o los fondos—, pero con un denominador en común: todos son figuras políticas que alcanzaron relevancia nacional apalancados en su actividad universitaria.

Abimael Guzmán y la San Cristóbal de Huamanga

El más antiguo de la lista es un caso sui generis. No se trata de un partido político, sino de una agrupación terrorista, pero las raíces de su proyecto ideológico se remontan a la instrumentalización de los claustros universitarios. “[El de Abimael Guzmán] es un modelo mucho más sofisticado de vinculación con el alumno”, dice Godoy. Y con consecuencias, además, mucho más funestas.

En setiembre de 1992, Abimael Guzmán fue capturado por la policía. En un inicio llamó a continuar lo que él llamaba la 'guerra popular'. (Foto: Archivo El Comercio) el comercio

Los orígenes de Sendero Luminoso pueden rastrearse hasta las revueltas en Huanta, Ayacucho, de 1969. Allí, frentes de izquierda vinculados a la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga (UNSCH) lograron recuperar la gratuidad de la enseñanza en los colegios públicos, que había sido eliminada por la dictadura militar para los alumnos que jalaran algún curso.

“De esta forma, una conjugación de circunstancias muy concretas posibilitó que la universidad convirtiera su peso económico e ideológico en fuerza política. Porque a impulso de los sectores más politizados, especialmente de la 'fracción roja' que dirigía Abimael Guzmán, la mayoría de participantes coincidió en que la lucha trascendía los marcos de la universidad”, escribió sobre la revuelta el antropólogo Carlos Iván Degregori.

“Pese a la represión hacia el movimiento de Huanta, los sucesos de junio del 69 fueron la prueba de fuego que convenció al sector de Bandera Roja liderado por [Abimael] Guzmán, de iniciar un camino propio”, dice, por su parte, el informe final de la CVR. Guzmán, arequipeño y profesor de filosofía en la UNSCH, se dedicaría a partir de entonces al clientelismo dentro de la universidad.

En los setenta, Guzmán se convirtió en director de personal y tomó control de las direcciones de Bienestar Estudiantil y de Ayuda y Becas, copando los aspectos más importantes del alumno ayacuchano: las ayudas económicas. Luego, obtuvo poder sobre los PAGPA, grupos de práctica de los alumnos de educación que —adoctrinados por él—dictaban clases a planteles de secundaria. Finalmente, controló el Frente Estudiantil Revolucionario, el FER.

Para Degregori, Sendero Luminoso nació, de manera innegable, en la UNSCH: “del encuentro entre una élite intelectual provinciana mestiza y una juventud universitaria también provinciana, andina y mestiza”, dice. En mayo de 1980, Sendero realizó —bajo un bosque de banderas rojas— su último mitin en la UNSCH antes de empezar la lucha armada.

Es preciso aclarar que lo relatado no tiene ninguna vinculación con la situación actual de la UNSCH, y que sus alumnos, por el contrario, sufren constantemente los problemas derivados de la estigmatización que causó ese periodo.

Alberto Fujimori, la Agraria y la Wisconsin

La biografía política de Alberto Fujimori tiene dos puntos de quiebre: el día que decidió que pelearía por ser rector de la Universidad Agraria de La Molina y el que decidió —junto a su esposa, Susana Higuchi— abrir la academia preuniversitaria Wisconsin. Ambos momentos le abrieron caminos de aprendizaje distintos y contribuyeron a que el hasta entonces silencioso ingeniero japonés se convirtiera en presidente del Perú.

Alberto Fujimori en las celebraciones por Fiestas Patrias de 1998. Está acompañada por su hija, Keiko Fujimori, y sus ministros. (Foto: Archivo El Comercio)

“La experiencia en la Agraria le permite tener un conocimiento sobre cómo hacer política. Muchas de las formas de hacer política que tuvo después tienen mucho que ver con ese paso como rector”, explica Godoy. La capacidad estratégica que adquirió Fujimori en su pugna por el rectorado —generando alianzas y vaticinando traiciones—, fue un elemento central en el resto de su carrera política, explica. Luego lograría la presidencia de la Asamblea Nacional de Rectores.

“La política en la universidad tiene sus propias reglas y, como siempre, las más importantes no están escritas. Se tarda años en aprender los trucos y las estrategias de la candidatura académica, que aparentemente guarda las formas, pero que hace uso de todas las celadas de la política común”, escribe Luis Jochamowitz en su libro Ciudadano Fujimori.

En ese libro, Jochamowitz también relata la importancia que tuvo el segundo emprendimiento educativo de Fujimori. Con la agudización de la crisis económica, a finales de los ochenta, el matrimonio Fujimori-Higuchi tuvo que buscar alternativas fuera del rubro inmobiliario para financiar sus aspiraciones presidenciales. Decidió, entonces, formar la Academia Wisconsin.

Al principio, sin embargo, las clases de matemáticas se dictaban casi vacías. “Intentaron el recurso de la publicidad, redactaron unos avisos que aparecían en El Comercio, pero no dieron resultado”, cuenta Jochamowitz. Hasta que se les encendió el foco: Fujimori decidió poner en los avisos unas letras pequeñas que decían “Higuchi-Fujimori, Directores”.

“El efecto fue inmediato [...]. Los padres de familia llegaban con sus hijos a rastras y al ver que los directores eran “japoneses de verdad”, los matriculaban sin dudar un instante. La Academia Wisconsin resultó otro buen negocio y la experiencia debió enseñarle algo”, cuenta Jochamowitz.

Más allá de financiar parte de su austera campaña, cuando Fujimori se lanzó a la presidencia con Cambio 90, no sólo empezó rodeándose de profesores y exalumnos de la Agraria, sino que empuñó un lema que ponía en práctica lo aprendido con Wisconsin: “honradez, tecnología y trabajo”. Todas virtudes asociadas con un japonés.

César Acuña y la Corporación Vallejo

Cuando uno piensa en carreras políticas —e, incluso, partidos políticos, como Alianza para el Progreso (APP)— construidas sobre fortunas universitarias; uno piensa en César Acuña. Pero Acuña no sólo es el prototipo que da vida a esta lista, sino que marca un cambio de orientación en las formas. “Lo novedoso es que ahora los proyectos [políticos] se arman en torno a una universidad privada, y la mayoría de veces con fines de lucro”, dice Godoy.

César Acuña es fundador de la Universidad César Vallejo y del partido político Alianza para el Progreso. (Foto: Congreso)

Reacios, quizás, a tener que enfrentar las pugnas propias de una universidad pública, un grupo de empresarios con aspiraciones políticas prefirió tomar el camino más corto. Es el caso de César Acuña, a cuya corporación hoy pertenecen la Universidad César Vallejo (UCV), la Autónoma del Perú y la Señor de Sipán.

Mediante una estrategia de precios bajos y expansión agresiva, la UCV ha llegado a convertirse, en los últimos años, en la segunda universidad con más alumnos del país: 106.216, entre pregrado y posgrado. Mientras, César Acuña ha sido congresista, alcalde de Trujillo, gobernador regional de La Libertad y candidato a la presidencia. Aunque no ganó, hoy su partido tiene la segunda bancada más numerosa del Parlamento con 10 congresistas.

Estos éxitos políticos se han apalancado principalmente en la fortuna generada por su negocio educativo. En el 2016, Acuña declaró al Jurado Nacional de Elecciones ingresos anuales por S/56 millones, y su vocero, Isaac Mekler, dijo que provenían de las utilidades que la UCV le pagaba. Ese año, declaró más gastos de campaña que todos los demás candidatos: S/23,6 millones. Y cinco años antes había sido multado por recibir “aportes en exceso”.

No se trató de un comportamiento aislado. El uso del emporio universitario —y la fortuna generada a partir de este— ha sido una constante en la carrera política de César Acuña. En el 2016, fue retirado de la carrera electoral por entrega de dádivas, mientras que paneles con su rostro y el logo de la universidad eran acusados de ser publicidad política encubierta.

Sólo en el 2014, la UCV había pagado S/37 millones en dividendos a sus tres accionistas, que eran Acuña y sus familiares, y los tres años previos había repartido más de S/32 millones. En el 2014, además, la UCV había registrado préstamos a sus ejecutivos por S/7.7 millones e, incluso, registró una partida de “préstamos a APP”.

Con el inicio del licenciamiento universitario, ese vínculo tuvo que dejar de ser tan explícito. La Sunedu exigió a la UCV que repartiera sólo el 30% de sus utilidades y que eliminara los préstamos a ejecutivos. “Hasta hace un tiempo podía haber préstamos a accionistas y eso era un tema de ellos. Ahora ya no hay más. Lo que se tenía con APP se saneó”, declaró la gerenta general de la UCV, Karina Cárdenas.

Lo otro que se ha limitado es su política de becas, con la que se acusaba a Acuña de realizar clientelismo político. Ahora, la Sunedu le exige a la UCV que las becas sean entregadas midiendo indicadores de excelencia académica y necesidad económica.

Sin embargo, la influencia de su organización política queda. Como reportó este Diario, Acuña habría hecho lobby para la elección del fiscal supremo Tomás Gálvez, según delaciones del alcalde de Olmos, Willy Serrato. Cuando el Congreso debatió el informe para acusar a Gálvez por el caso Cuellos Blancos, Richard Acuña —el hijo de César— votó en contra.

Pepe, Lucho y Telesup

José Luna Gálvez inició la universidad Telesup como una academia preuniversitaria en el segundo piso de su casa familiar, en San Juan de Lurigancho. Es una historia de crecimiento acelerado cuyo patrón se repite a lo largo de esta lista. En el 2004, recibió la autorización provisional para operar como universidad. Desde mucho antes, sin embargo, Luna había intentado figurar en política. Su cuna —hoy olvidada— fue el Apra.

José Luna, cuando negó irregularidades en el proceso de inscripción de su nuevo partido político, Podemos Perú. (Foto: El Comercio)

A finales de los noventa, Luna había ganado capital político dentro del partido e intentó postular a la alcaldía de Lima. Pero el aprismo histórico lo bloqueó. Carlos Roca fue el candidato municipal en 1998 y Luna su candidato a teniente alcalde. La lista no ganó, pero Luna sí obtuvo un sillón en el concejo metropolitano. Ya por entonces —contó Roca a este Diario—, el empresario utilizaba las becas para hacer clientelismo dentro del Apra.

Cuando Luna se cansó de las trabas que le ponía el aprismo, fundó Solidaridad Nacional. Allí cruzó caminos con su mellizo político, César Acuña, y con quien luego sería alcalde de Lima durante doce años: Luis Castañeda. En el periodo parlamentario 2011-2016 se hizo famoso por una promesa que su fortuna le permitía: cobrar S/1 de su sueldo como congresista. Casi al final del periodo, fue suspendido 30 días por pagarle a asesores fantasma.

La relación entre Luna y Castañeda fue —como la de las universidades y la política— cercana durante mucho tiempo. No solo eran aliados políticos, sino que Castañeda figuraba como profesor de posgrado en la universidad Telesup. La relación, sin embargo, se rompió tras el fracaso electoral de Solidaridad Nacional en el 2016. Luna decidió entonces crear su propio partido, para —como en su universidad— no tener que pelear el liderazgo con nadie. Así nació Podemos Perú.

La vida de Podemos Perú tampoco ha estado exenta de cuestionamientos. Durante la última elección municipal, cuando postuló como candidato a Daniel Urresti, Cuarto Poder descubrió que su inscripción se había realizado utilizando firmas falsas. A raíz de ello, en julio el CNM le abrió un procedimiento disciplinario al entonces jefe de la ONPE, Adolfo Castillo, que hoy está suspendido de sus funciones.

Finalmente, el 30 de mayo pasado Luna recibió de la Sunedu la noticia que Acuña, su ex compañero de bancada, nunca llegó a recibir. Telesup deberá dejar de operar porque no logró acreditar ninguna de las ocho condiciones básicas evaluadas en el licenciamiento. Además, la Sunedu reportó que cinco de sus filiales “no están en condiciones financieras para brindar el servicio educativo” y que la infraestructura de sus locales no cumple “con los estándares mínimos de seguridad”.

Alan García y la San Martín de Porres

La San Martín es una universidad privada asociativa. Es decir, su actividad no tiene fines de lucro y su gobierno le corresponde a toda la comunidad universitaria. Sin embargo, en la práctica, es controlada desde hace 23 años por una misma persona: José Antonio Chang. “Cuando él deja la universidad para ser ministro, deja a su gente de confianza encargada de la universidad. No hay un cambio dirigencial o disputas por el poder”, explica Godoy.

El miércoles 19 de junio el fiscal José Domingo Pérez solicitó al Poder Judicial la incautación del teléfono celular que usaba el expresidente Alan García retenido desde su fallecimiento. (Foto: GEC)

Durante su periodo como ministro de Educación y luego jefe del Gabinete (entre el 2006 y el 2011), Chang dejó a cargo de la USMP a Raúl Bao, su actual vicerrector. La política de gestión en la universidad se mantuvo y el final del gobierno de Alan García marcó el regreso de Chang al rectorado. Pero también implicó una relación mucho más estrecha entre la casa de estudios y el expresidente.

Ya como rector, Chang volvió a contratar a García como director de Instituto de Gobierno y Gestión Pública de la USMP -el cual dirigió hasta su muerte- y la universidad avaló el préstamo que obtuvo para comprar su casa en Miraflores. El congresista Javier Velásquez Quesquén defendió a su líder alegando que no veía nada de malo en el aval para la vivienda.

En las últimas semanas, la USMP ha sido multada con S/8,6 millones por la Sunedu y el órgano supervisor ha pedido la vacancia de su veterano rector. Esto por haber permitido que se realicen transacciones con subsidiarias que pierden dinero y que tienen a las autoridades de la universidad en puestos de dirección. Entre las subsidiarias financiadas por la universidad están el club de fútbol USMP, la aerolínea LC Perú —hoy en quiebra— y Tambo Hotel y Restaurante.

Además, está la offshore Latin Lease Ltd, que aparece en la base de datos The Offshore Leaks Database, vinculada al caso Paradise Papers. Sunedu determinó que la USMP había colocado allí US$4,9 millones para obtener una rentabilidad de 12% y destinarla a financiar un programa de becas en Harvard. Sin embargo, la rentabilidad obtenida fue de apenas 4% y la universidad, según Sunedu, nunca evidenció que el dinero fuera finalmente destinado a las ayudas económicas para estudiantes.

Keiko Fujimori y la Alas Peruanas

La Universidad Alas Peruanas (UAP) ha estado, durante años, estrechamente vinculada a la carrera política de la familia Ramírez. Creada a fines de los noventa por Fidel Ramírez, son sus exalumnos el excongresista por Fuerza 2011 Joaquín Ramírez y el actual congresista por Fuerza Popular Osías Ramírez. Como reveló Cuarto Poder el domingo, todos ellos —Joaquín, Osías y la universidad— están siendo investigados por la fiscalía por presuntamente formar parte de una organización dedicada al lavado de activos.

Keiko Fujimori hoy cumple prisión preventiva por el caso Odebrecht. (Foto: César Campos) César Campos

En la investigación también está involucrada Keiko Fujimori, a quien el testigo Jesús Francisco Vásquez acusó de haberle dado US$15 millones a Joaquín Ramírez para que los lavara mediante la cadena de grifos Cogeco. También están incluidos en la investigación los asesores de Fujimori, Pier Figari y Jaime Yoshiyama.

Según la tesis fiscal, Fujimori, Figari y Yoshiyama formarían uno de los tres grupos de la organización de lavado. En otro estarían los hermanos Joaquín y Osías Ramírez. El primero de estos tiene, a su vez, un negocio inmobiliario (como Alberto Fujimori con Construcciones Fuji). Este negocio inmobiliario sería parte del esquema de lavado e involucraría a la UAP.

La universidad, por ejemplo, aparece como compradora de un inmueble en la Av. Salaverry que fue luego vendido a Joaquín Ramírez. Seis meses después, este inmueble sería revendido por Ramírez a un monto cinco veces superior. Según la fiscalía, esta transacción intermedia “no se habría producido en la realidad”. La inmobiliaria de Ramírez, además, también cedió a Fuerza Popular su conocido local partidario de la calle Bucaré, en Surco.

En medio de este escándalo, la universidad con más alumnos del país (116.034) se enfrenta a un proceso de licenciamiento cuesta arriba. Hasta el 2018, había cerrado sedes, filiales y programas que comprometían a 5.600 alumnos. Pero con las acusaciones encima, seguir operando parece cada vez más improbable.

Raúl Diez Canseco y la USIL

“Raúl Diez Canseco debe evitarnos ciertos debates triviales al interior del partido, porque el estatuto es claro. Si él quiere ser presidente del partido, nunca debió haber renunciado”, dijo a Ideele Radio el actual presidente de Acción Popular, Mesías Guevara, en diciembre del año pasado. Unos días antes, Raúl Diez Canseco Terry había anunciado su intención de postular a la presidencia del partido que fundó su tío, Fernando Belaúnde Terry.

(Foto: GEC).

“La ventaja de Diez Canseco es que puede financiar la campaña”, explica Godoy. Aún más hoy que los candidatos tendrán que echar mano de sus fortunas personales o de donaciones de personas naturales, pues ya no pueden recibirlas de empresas. “Yo por ahí sé de un contrincante nuestro dentro del partido que está asustado porque dice que Diez Canseco tiene. Primero, que Diez Canseco tiene porque se la trabajó”, responde el propio empresario.

Con una fortuna construida sobre el negocio educativo y el de franquicias, Diez Canseco ha estado toda su vida involucrado en la vida política del país. Luego de haber sido diputado por dos años, en el gobierno de Alejandro Toledo alcanzó su momento más importante: ministro de Comercio Exterior y vicepresidente de la República. Tras su divorcio de Jana Hartinger, perdió la propiedad de sus negocios de comida rápida, pero mantuvo siempre bajo su mando a la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL).

Esta no sólo le ha permitido amasar la fortuna a la que temen sus contrincantes en Acción Popular, sino que le confiere una visibilidad capitalizable de cara a una campaña. “Muchas veces es más un tema de prestigio que de rentabilidad del negocio”, explica Godoy. Bajo el ala de la USIL —o de la Corporación OSIL— también están el nido Coloring Dreams, el colegio San Ignacio de Recalde, el Instituto de Emprendedores, y sedes universitarias en Miami y Paraguay. Un imperio educativo que se extiende a todos los niveles de la educación.

Tras las declaraciones de Guevara —y una pública discrepancia con el ex candidato presidencial Alfredo Barnechea— Diez Canseco desistió de postular a la presidencia de Acción Popular. Dice que lo hizo para no generar divisiones dentro del partido. Sin embargo, fue el principal financista de la campaña del actual alcalde de Lima, Jorge Muñoz, con un aporte total de S/66.000. “Vi la campaña de Muñoz y le dije ‘te voy a ayudar’”, cuenta. Además, el teniente alcalde de Lima, Miguel Romero, es exdecano de la facultad de Arquitectura de la USIL.

Aunque sus intenciones de presidir Acción Popular fueron bloqueadas, sus aspiraciones presidenciales todavía se mantienen. Sin embargo, Diez Canseco dice encontrarse en “una encrucijada”. Tras su salida de la vicepresidencia —luego de que Correo denunciara que contrató a parientes de su esposa en Prompex y que otorgó beneficios tributarios a su suegro (de la última denuncia fue absuelto por la Corte Suprema)—, dice sentirse expuesto.

“[Mi esposa] tiene mucho temor [de mi candidatura presidencial], porque va a haber mucho daño en el medio, tenemos hijos chicos. Pero como me quiere tanto, no me dice que no lo haga. Yo lo que no quiero es hacerle daño a la gente que quiero. Y esa es la encrucijada que tengo en el medio. No sé qué es lo que quiero hacer; perdón, no sé qué es lo que debo hacer”, dice Diez Canseco.

Con el proyecto para adelantar las elecciones generales al 2020, el tiempo para decidir se le podría haber reducido considerablemente.