Braulio Grajeda Bellido, exviceministro de Gobernanza Territorial incluido en una investigación por el presunto financiamiento ilícito de las campañas electorales de Perú Libre, ha registrado durante la última semana visitas por más de 21 horas al despacho del renunciante ministro de Defensa, Walter Ayala.

Grajeda ha ingresado entre el martes 9 y el jueves 11 al Mindef consignando como destino el despacho ministerial. Según estos registros, las visitas iniciaron entre las 10 y 11 de la mañana, y concluyeron pasadas las 9 de la noche.

Además, el último miércoles 10 acudió a la sesión de la Comisión de Justicia del Congreso, donde se presentó Ayala para dar explicaciones por la decisión de autorizar la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional. Junto al coordinador parlamentario del Mindef, David Caballero Llanos, se ubicaron a espaldas de Ayala mientras este respondía las preguntas de los legisladores.

Walter Ayala se presentó durante la última semana en la Comisión de Justicia y la Comisión de Defensa Nacional. (Foto: Congreso)

El Mindef dijo a El Comercio que el exviceministro no tiene una relación laboral con este sector. Sin embargo, desde la Comisión de Justicia informaron a este Diario que Grajeda Bellido “es coordinador parlamentario del Mindef, pero al momento de ingresar al Congreso para la sesión con el ministro [Ayala], como recién había sido nombrado por el ministerio, no tenía las credenciales”. Además, que desde la comisión se le “facilitó” este ingreso “junto al ministro y se retiró con el ministro”, en referencia a Ayala.

El Comercio intentó comunicarse con Grajeda, pero no respondió nuestras llamadas ni mensaje. David Caballero Llanos, con quien el exviceministro se reunió la noche del último lunes hasta cerca de la medianoche en la sede ministerial, rechazó que se haya estado evaluando alguna designación. “Puede ser de repente abogado de él [de Ayala]. A mí me asesora en algunos temas”, añadió. Según Caballero Llanos, Grajeda no acompañó oficialmente al ministro, sino que lo encontró en el Parlamento. Ambos ingresaron y se retiraron a la misma hora del Congreso.

“Temas pendientes”

Grajeda fue abogado del sentenciado exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón. También, fue uno de los encargados, junto a la ministra Dina Boluarte, de abrir una cuenta mancomunada en el BCP para recaudar fondos destinados a Cerrón. Según la fiscalía, se trató de aportes ilícitos de trabajadores del Gobierno Regional de Junín para pagar la reparación civil del fundador de Perú Libre. Ambos son investigado por presunto lavado de activos.

A mediados de julio, fue parte de la comisión de transferencia del sector Defensa una vez proclamados los resultados de las elecciones 2021. Luego, fue designado viceministro de Gobernanza Territorial por el presidente Pedro Castillo y el exprimer ministro Guido Bellido. Este encargo terminó el 30 de octubre. La primera ministra, Mirtha Vásquez, firmó su resolución de salida luego de varias semanas en que los conflictos sociales escalaron en el país. El monitoreo y prevención de estas situaciones recae en el Viceministerio de Gobernanza Territorial.

En conversación con El Comercio, Caballero Llanos relató que Grajeda acudió al ministerio para entrevistarse con Ayala debido a que hay temas pendientes de la comisión de transferencia que debía atender con él. No obstante, no explicó qué información concreta faltaba alcanzar al titular del sector.

Además, dijo que en estas visitas seguidas estuvo reunido más tiempo con él que con Ayala, y no estuvo durante todas esas horas dentro del Mindef. “Vino [al ministerio], como Ayala es el titular del sector, se entrevistó con el ministro y era para ver temas de la comisión de transferencia. Tenía que regularizar algunos documentos y estuvo aquí un rato”, insistió.

Al ser consultado por el detalle de estos “temas”, solo respondió que se trata de “documentos que estaban pendientes”. También, que al ser Grajeda su abogado personal, debían atender temas de índole legal.

“Con Grajeda se reunió [Ayala] 20 minutos y posteriormente coordinó conmigo Grajeda el tema de la comisión de transferencia que estaba pendiente por firmar algunos documentos”, dijo Caballero. Al ser nuevamente consultado de qué se trataba, solo respondió que “Grajeda tenía que informar algunos temas pendientes” y que “hacía falta que presente de lo que estaba a cargo”.

