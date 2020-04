El portavoz de Somos Perú, Rennan Espinoza, consideró que la Comisión de Ética del Parlamento debe abrir, una vez que se instale, investigación “de oficio” a la congresista Norma Alencastre, integrante de su bancada que fue grabada atendiendo, en dos oportunidades, una de sus nueve farmacias en Áncash durante el estado de emergencia por el coronavirus (COVID-19).

Según el artículo 92 de la Constitución, “la función de congresista es de tiempo completo; le está prohibido desempeñar cualquier cargo o ejercer cualquier profesión u oficio, durante las horas de funcionamiento del Congreso”.

(Foto: El Comercio)

“Esta situación debe investigarse de oficio, es importante que todo quede claro. No vaya a suceder que de acá en adelante una persona que tiene un cargo a tiempo completo vaya a estar haciendo otras labores, tampoco podemos permitir eso”, manifestó Espinoza Rosales en comunicación con El Comercio.

Sin embargo, el parlamentario indicó que el domingo, luego de que “Reporte semanal” emitiera las imágenes de Alencastre atendiendo en una de sus boticas, se comunicó con ella, a fin de recoger su posición sobre este tema.

“Ella me ha dicho que no suele ir a la farmacia a ejercer algún tipo de venta o transacción, ella tiene una cadena importante de farmacias, no tiene la necesidad de ponerse [en el mostrador] a vender. La congresista refiere que fue a sacar algunas medicinas y alcohol que iba a donar. Y en ese ínterin las personas la ven, se le acercan y le piden a apoyo. Se le ve dándole dinero a alguien, porque era un apoyo para el transporte de esta persona, bueno eso es lo que ella dice”, subrayó.

Espinoza dijo que la versión ofrecida por su colega de bancada guarda “coherencia”, pero aclaró que debe ser la Comisión de Ética la que defina su situación más adelante.

Agregó que Alencastre no es militante de Somos Perú, por lo que como partido no pueden abrirle ningún proceso disciplinario.

“No es militante, por eso no podemos abrir proceso disciplinario como partido, pero ella ha dejado en claro que se va a someter a todo tipo de investigación, según corresponda, en la Comisión de Ética o en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales”, remarcó.

¿Es pasible de denuncia constitucional?

El expresidente del Tribunal Constitucional Víctor García Toma afirmó que inicialmente la congresista Norma Alencastre (Somos Perú) no es pasible de una denuncia constitucional.

“La Constitución dice que la labor parlamentaria es a tiempo completo, pero no de dedicación exclusiva. ¿Qué significa esto? Que el parlamentario la única labor que puede desarrollar, durante su jornada de trabajo, es la de parlamentario, pero una vez cumplida su jornada de trabajo, un médico, un contador, una vedette, recordemos a Susy Díaz, pueden ejercer sus actividades siempre que estas no entren en colisión con la jornada parlamentaria”, dijo a El Comercio.

García Toma afirmó que hay dos problemas para definir esta situación: el primero es que “nunca ha quedado clara cuál es la jornada parlamentaria, porque los congresistas no marcan entrada o salida”. Y, además, muchas veces las sesiones del pleno y de las comisiones se prolongan hasta altas horas de la noche.

“Y el segundo es que el Parlamento hoy, por razones de la cuarentena, recién está empezando a operar, se están instalando las comisiones de manera virtuales, por eso es que a esta parlamentaria le daría el beneficio de la duda”, opinó.

El también exministro de Justicia señaló que debe verificarse si, cuando la congresista de Somos Perú atendía su farmacia, se estaba realizando la sesión de alguna comisión a la que ella pertenece.

Este Diario se comunicó con Alencastre, quien solicitó le devolviéramos la llamada al promediar las 11:40 de la mañana, pero después no respondió.

En declaraciones a RPP Noticias, la congresista de Somos Perú dijo que desde que fue elegida dejó de trabajar en sus farmacias. Agregó que fue a una de sus boticas, en dos oportunidades, para brindar ayuda a ciudadanos que le solicitaron medicinas y dinero para su transportes.

Alencastre también aseguró que participó en la sesión de instalación de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, de la cual es secretaria. “El video dura dos horas y está colgado en las redes sociales del Congreso [...] Me someto a cualquier investigación”, acotó.

Una instalación sin fecha

El portavoz de Somos Perú, Rennan Espinoza, también informó que la instalación de la Comisión de Ética aún no tiene una fecha, porque las agrupaciones del Parlamento han priorizado que los grupos ordinarios de trabajo inicien sus labores en estas semanas.

Añadió que la Comisión de Ética debe tener una representación plural, es decir, un representante por cada bancada y no proporcional. “Así se evitará blindajes”, expresó.

Para finalizar, Espinoza sostuvo que hasta el momento ninguna bancada ha expresado su interés en dirigir el referido grupo.