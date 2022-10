La bancada de Acción Popular se reúne desde el mediodía de este martes con un único punto en agenda: abordar el oficio que José Williams, presidente del Congreso, envió al vocero Elvis Vergara exhortando que legisladores con procesos penales en curso no integren comisiones fiscalizadoras, entre ellas la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC).

En el documento, al que accedió El Comercio, Williams –quien ha remitido similares comunicaciones a todas las bancadas– precisa que dos de los catorce miembros de Acción Popular tienen procesos penales vigentes: Darwin Espinoza y Jorge Flores, miembros de la subcomisión y legisladores investigados preliminarmente en la fiscalía por el Caso ‘Los Niños’.

Espinoza enfrenta dos procesos penales desde el 2021; Flores, uno abierto este año. Ilich López, también miembro de la subcomisión, no está incluido, pues si bien él y otros cinco colegas de su bancada son investigados por el Caso ‘Los Niños’, esta pesquisa está aún en etapa preliminar.

“…Se exhorta a revisar y considerar con carácter de urgente el reemplazo de los congresistas de la relación que se adjunta al presente documento, en atención a la prohibición antes señalada”, planteó Williams.

Oficio de José Williams dirigido a vocero de Acción Popular.

Oficio de José Williams dirigido a vocero de Acción Popular.

Alternativas iniciales

Fuentes legislativas advirtieron que la subcomisión depende de la Comisión Permanente y está conformada por miembros titulares y suplentes de esta.

Los otros miembros de Acción Popular en la Comisión Permanente son Hilda Portero (titular), Raúl Doroteo (titular) y Silvia Monteza (suplente), quienes así se convierten en las primeras alternativas de dicha bancada para reemplazar a Espinoza, López y Flores, respectivamente titular y suplentes de la lampa en la Permanente.

Sin embargo, Doroteo también está comprendido en la investigación fiscal por el Caso ‘Los Niños’. A él, López, Espinoza, Flores, Juan Carlos Mori y el vocero titular Elvis Vergara se les imputan los delitos de organización criminal y tráfico de influencias. Asimismo –según declaraciones de colaboradores, investigaciones fiscales y fuentes de este Diario– Portero también habría sido captada por el gobierno de Pedro Castillo y su entorno. En agosto pasado, ella fue propuesta por la referida facción acciopopulista como candidata a la tercera vicepresidencia de la Mesa Directiva tras la renuncia de Wilmar Elera.

La otra opción es que el grupo acuerde cambiar a sus representantes en la Permanente, recomposición que debe ser aprobada por el pleno del Congreso a propuesta de la bancada.

La citación para la reunión de Acción Popular.

Consultado al respecto, José Arriola, vocero alterno de Acción Popular, señaló a El Comercio que “nada le impide” a López seguir en la subcomisión al no estar mencionado en el documento remitido por Williams, pero manifestó que podría dar un paso al costado o, de seguir en el cargo, inhibirse en su momento.

Si bien admitió que Doroteo es también una opción por ser miembro actual de la Permanente, Arriola sostuvo que esa alternativa debería evitarse por cuestión de “imagen”. “Va a estar bien difícil que alguien lo proponga, imposible”, consideró.

Acotó que –en el escenario de que la bancada acuerde reformular su representación en la Comisión Permanente– María del Carmen Alva y Luis Aragón podrían sumarse a Monteza como nuevos miembros de la subcomisión. Ambos son abogados.

Alva fue presidenta del Parlamento en el período 2021-2022 y lidera una facción en la interna de la bancada de Acción Popular. Aragón es actual titular de la Comisión de Transportes y Comunicaciones y, ante la Comisión de Ética, se opuso en julio pasado a que sus colegas sindicados como ‘Los Niños’ sean investigados.

Posturas

Según pudo conocer El Comercio, la postura mayoritaria en Acción Popular es que Espinoza, Flores y López dejen la subcomisión en cumplimiento del artículo 20 del Reglamento del Congreso y a fin de evitar ser juez y parte ante la denuncia constitucional contra el presidente Castillo y la propia denuncia que enfrentan los seis sindicados ‘niños’.

En esa línea coincidirían María del Carmen Alva (quien este martes arriba a Lima del extranjero), Silvia Monteza, Karol Paredes, Wilson Soto, José Arriola e incluso legisladores involucrados en el Caso ‘Los Niños’ y cercanos a estos, como Elvis Vergara, Raúl Doroteo, Hilda Portero y Luis Aragón.

En la bancada también se maneja la posibilidad de emitir un pronunciamiento exhortando a que todas las bancadas retiren a sus integrantes con procesos penales de comisiones fiscalizadoras.

En la reunión, se prevé primero votar si se acoge el requerimiento de Williams y luego elegir a los eventuales reemplazantes. “Al margen del oficio de Williams, lo ideal sería que los tres den un paso al costado. Aspiro a que sea el cambio de los tres”, aseveró el congresista Luis Aragón y acotó que “ese es el ánimo incluso de los involucrados”.

Por su parte, López indicó a este Diario que –pese a no estar en la lista remitida por Williams y la defensa de su presunción de inocencia ante cuestionamientos “infundados”– se someterá a la decisión de su bancada, pero recordó que la norma es para todas las agrupaciones. “Si la bancada me dice quédate, asumiré mi responsabilidad, me inhibiré en los temas que deba inhibirme de acuerdo a ley y haré el trabajo que me encomienden. Si deciden cambiarme, aceptaré y seguiré trabajando en lo que corresponde”, afirmó.

Su colega Silvia Monteza consideró que “los tres miembros [de AP en la SAC] tienen que ser cambiados”. “Si me proponen, no hay ningún problema. Estamos para contribuir. De repente hay otras propuestas”, añadió respecto a la posibilidad de que ella reemplace a uno de ‘Los Niños’.

Sobre sus otros dos colegas miembros de la Permanente, refirió: “Raúl Doroteo está implicado. Pero de Hilda Portero se está hablando varias cosas, pero no tenemos todavía algo cierto, porque no está incluida en los procesos judiciales”.

Consultada por El Comercio, Portero dijo desconocer que la hayan propuesto para algún cargo, pero acotó: “De ser así, llegado el momento lo evaluaré”. Sobre su implicación en el Caso ‘Los Niños’, indicó que solo ha sido mencionada como una de las congresistas que se reunió con el presidente Castillo y subrayó que “en nuestro país y por imperio de la Constitución, la inocencia se presume y la culpabilidad se prueba a través de sentencia firme o ejecutoriada”.

Piden salida de Vergara

En medio de la discusión sobre la subcomisión, Monteza remitió este lunes un oficio a Elvis Vergara pidiéndole no solo reformular a los miembros de Acción Popular en dicho grupo, sino también su renuncia a la vocería titular de la bancada.

Monteza dijo esperar que su requerimiento sea incluido en la agenda de la reunión. “Yo se lo pedí en varias reuniones. Esperemos que los colegas puedan respaldar este pedido […] Los congresistas que no están involucrados [en el Caso Los Niños] creo que van a responder y apoyar”, manifestó a El Comercio.

López comentó que la medida de Monteza surgió de una conversación informal previa entre varios miembros de la bancada. “Hay que evaluarlo, ver qué dice el vocero ante la solicitud. La bancada ha sido golpeada, pero no ha sido un golpe razonable”, indicó.

El pedido de Silvia Monteza para que Elvis Vergara deje de ser vocero de Acción Popular.

“Brazo congresal”

La denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo menciona a Elvis Vergara, Darwin Espinoza, Jorge Flores, Raúl Doroteo, Ilich López y Juan Carlos Mori como parte del “brazo congresal” de una organización criminal encabezada por el mandatario.

El último 30 de setiembre, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, dispuso que los seis congresistas de Acción Popular sindicados como Los Niños sean investigados por el delito de organización criminal. Así, amplió una pesquisa iniciada en mayo en la que inicialmente se les sindicaba tráfico de influencias.

En febrero, la colaboradora eficaz Karelim López declaró, como parte de un proceso por lavado de activos, que existía un grupo de congresistas a los que apodó “niños” porque “obedecen todo lo que dice” el mandatario Pedro Castillo, pese a pertenecer a una bancada de oposición.

La fiscalía indaga a una presunta red criminal que direccionaba licitaciones en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), organización mediante la cual los congresistas de Acción Popular habrían obtenido beneficios ilícitos. Estos, según el Ministerio Público, serían un “mando medio” en el esquema delictivo.

Parte de la denuncia constitucional de la Fiscalía de la Nación contra el presidente Pedro Castillo que habla del "brazo congresal" de una presunta red criminal encabezada por el mandatario.

Parte de la denuncia constitucional de la Fiscalía de la Nación contra el presidente Pedro Castillo que habla del "brazo congresal" de una presunta red criminal encabezada por el mandatario.

Parte de la denuncia constitucional de la Fiscalía de la Nación contra el presidente Pedro Castillo que habla del "brazo congresal" de una presunta red criminal encabezada por el mandatario.

Parte de la denuncia constitucional de la Fiscalía de la Nación contra el presidente Pedro Castillo que habla del "brazo congresal" de una presunta red criminal encabezada por el mandatario.

Parte de la denuncia constitucional de la Fiscalía de la Nación contra el presidente Pedro Castillo que habla del "brazo congresal" de una presunta red criminal encabezada por el mandatario.